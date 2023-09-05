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苗栗縣增設社區教保資源中心 南湖國小及苑裡國小啟用

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生/苗栗即時報導
苑裡鎮苑裡國小將幼兒園三樓教室重新規畫為社區教保資源中心，擁有優質圖書及多元教具供社區家長及幼兒使用。圖／苗栗縣政府提供
苑裡鎮苑裡國小將幼兒園三樓教室重新規畫為社區教保資源中心，擁有優質圖書及多元教具供社區家長及幼兒使用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為提供幼兒及其家長優質的教養環境及教學資源，繼永貞國小及福星國小後，112學年度在大湖鄉南湖國小及苑裡鎮苑裡國小增設二處社區教保資源中心，即日起正式啟用；縣長鍾東錦表示，歡迎社區民眾及家長多加運用，盼能給予更多家長及幼兒豐富的親子活動及教養諮詢服務。

縣府表示，大湖鄉南湖國小將南棟校舍二樓「藝文教室」進行改善，規畫為社區教保資源中心，中心內放置優質的圖書及教具供社區家長及幼兒使用，不定期邀請專業講師共同辦理多元且精采的親子活動，如：親子閱讀課程、親子音樂遊戲、親子美勞活動及親子體能活動等，園內也有專業的教保服務人員提供相關的教保問題諮詢。

另外，苑裡鎮苑裡國小則是幼兒園三樓教室重新規畫為社區教保資源中心，中心內同樣有優質圖書及多元教具供社區家長及幼兒使用，以擴大教保資源共享及運用；112學年度上學期規劃辦理的親子課程有手作活動、體能律動等，藉由親子共同參與活動，增進家長與幼兒的互動技巧，期望透過快樂溫馨的活動氛圍，建立健康正確的親子互動、凝聚家庭向心力及增進社區和諧情誼。

親子 教室 鍾東錦

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