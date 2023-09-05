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鳳山溪汙染最後清除 楊文科：希望不再發生這種事件

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
鳳山溪今天展開最後汙染清除，大型機具進出河床開挖。記者巫鴻瑋／翻攝
鳳山溪今天展開最後汙染清除，大型機具進出河床開挖。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣關西鎮鳳山溪流域6月遭到有毒化學廢液汙染，不僅毒死魚蝦，就連自來水都被迫停水，引發地方民怨四起。新竹縣府經過多月來的清除，已控制殘餘汙染，正在最後階段清除，讓地方居民終於鬆了一口氣，縣長楊文科也盼未來不會再發生這種環境悲劇。

楊文科表示，鳳山溪汙染事件目前掌控情況良好，環保局正協助將河流底下的汙泥清除，後續也會密切地依照規定掌控，希望不要再發生這種事件。

據了解，鳳山溪汙染事件前後已經展開3次大規模清除工作，目前正在第4次清除作業，要將殘餘在鳳山溪底的受汙染淤泥挖除，透過大型機具、怪手到鳳山溪河床清除汙泥，還會首度搬開放置在岸邊的消波塊，清除消波塊底下之前尚未挖除的汙染淤泥。

關西環境守護協會表示，事發至今3個多月，雖然期間下過許多場大雨，但怪手在河床作業翻攪出的味道還是十分濃厚，更蔓延到周邊馬路上，不過希望經過各方的努力能夠盡早清除完畢，還給關西乾淨的河流。

不過昨天新竹縣湖口鄉德盛溪傳出遭染成藍色、魚群暴斃，經循線查獲是桃園與新竹交界的潤泰公司管線破裂造成，將開罰並要求限期清除。楊文科今早在縣府主管會報上特別強調，要利用桃竹竹苗平台，把跨縣市環保事件用最快的速度處理。

新竹 楊文科 消波塊

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