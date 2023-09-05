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阿姆坪防淤道啟用後首操作4小時 沖淤20萬噸淤泥省1.6億

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫阿姆坪防淤隧道昨啟用後首次操作，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道昨啟用後首次操作，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥。圖／北水局提供

海葵颱風自台東登陸穿越南部地區帶來豐沛降水，其環流在石門水庫也出現明顯降雨，北區水資源局除視降雨狀況放水調控確保水庫安全外，昨近滿水位時啟用後操作阿姆坪防淤隧道，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥，順利發揮沖淤使水庫延壽功效，今年石門水庫目標清淤量430萬噸。

北水局表示，石門水庫是北台灣的水源樞紐，明年即將屆滿營運60周年，原庫容有3.09億噸，不過因為淤泥導致現在有效庫容僅2.04億噸，為延壽因此興建阿姆坪防淤隧道。

隧道自2017年開工，今年2月13日完工，在海葵颱風帶來洪水的有利條件下，昨日首次正式啟動沖淤作業，僅利用約4小時就將沖淤池內約20萬噸淤泥沖洗乾淨，相當於減少1萬6千台砂石車運輸的交通衝擊，更省下1.6億元的清淤費用。

北水局說，相較其他水庫防淤隧道僅能在颱風期間利用大量洪水排淤泥，阿姆坪防淤隧道是兼具抽泥輸送、淤泥車行運輸及水力排砂等功能的複合式水庫防淤設施，隧道可供抽泥船將淤砂透過隧道內的輸泥管送至水庫下游，每年約可增加64萬噸的清淤量。

北水局指出，颱洪期間還可藉由水力將淤砂排至河道下游補充砂源，減少車輛運輸淤泥的成本，乾旱期也能透過陸挖當作排淤車輛通道，是目前國內水庫採平時放淤、汛期沖淤作業首例，天天能一直作業。更首創淤泥篩分場，讓粗粒料供營建工程再利用，增加收入。

北水局統計，石門水庫近3年清淤量分別為334、491及473萬噸，已超過平均入砂量的342萬噸。今年目前已清淤230萬噸，預計可達今年450萬目標。

石門水庫阿姆坪防淤隧道昨啟用後首次操作，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道昨啟用後首次操作，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道昨啟用後首次操作，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道昨啟用後首次操作，將堆置於沖淤池內的淤泥排出並帶至大海，僅4小時就成功沖淤20萬噸淤泥。圖／北水局提供

石門水庫 海葵颱風 洪水

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