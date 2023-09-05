自駕公車載客上路測試至10月 竹北將成為科技化智慧城市

新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫昨天正式進入載客服務驗證階段（PoS），載客往返於高鐵新竹站到AI智慧園區之間，自駕公車團隊將收集試乘者的回饋，最佳化自駕公車未來上路商轉後的系統及服務，縣長楊文科期許能促進相關產業發展、實現科技化的智慧城市。

新竹縣的自駕公車作為全國第一個於高運量混流市區道路進行的自駕車測試計畫而備受期待，計畫早在2年前就啟動測試，並利用實際在竹北市區道路運轉，完成自駕車的產品驗證（PoC），目前正進行下一階段的服務驗證階段。

新竹縣府交旅處長戴志君指出，自駕車計畫是在經濟部支持下，由新竹縣政府、工研院、科技之星、車王電子、銓鼎科技共同組成的自駕車團隊合作，在2021年4月首次上路測試往返於高鐵新竹站與喜來登飯店之間，去年11月又增加3輛自駕車，並將測試路線延伸至莊敬北路AI園區周邊。

交旅處說明，自駕車測試已在去年11底到今年8月底陸續完成夜間10時至凌晨1時、日間9時30分至15時30分不載客PoC測試，測試項目包括繞行、左右轉、變換車道及進出公車站等。

經過自駕車相關功能及安全驗證後，於9月4日起正式進入載客服務PoS驗證階段，預計將測試到10月11日，期間會邀請相關政府部門、產業或學校團體試乘體驗，期望透過交流及收集回饋意見，作為未來自駕車系統及服務精進優化的參考。

楊文科表示，新竹縣擁有完整科技產業鏈，這次自駕車實驗計畫不僅為在地運輸需求提出創新服務，並可促進自駕車相關產業技術發展及提升智慧科技產業價值，期許自駕車相關技術及服務可以繼續往前推進發展，實現科技化的智慧城市。