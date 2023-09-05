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苑裡「鬼門關夜市」變快閃表演活動 明起封街3天施工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
去年苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，一度成為網美朝聖景點，備受好評，今年公所也持續辦理節慶街道環境裝置藝術。圖／張麥斯提供
去年苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，一度成為網美朝聖景點，備受好評，今年公所也持續辦理節慶街道環境裝置藝術。圖／張麥斯提供

苗栗縣苑裡鎮年度限定的「鬼門關夜市」，市場委員會昨雖片面公告停辦，但公所今年早已編列「節慶街道環境裝置藝術」預算，舉辦藝術造街系列活動，為此公所表明鬼門關夜市不開，仍會搭配點燈靜態展示，並安排相關快閃表演，來吸客行銷在地觀光。

另外，包商為避開海葵颱風風雨，順延申請路權施工，預計明天上午8點開始，連續3天至周六晚間11點，封閉為公路（中山路至天下路）雙向路段，方便施工作業。

苑裡鎮公所表示，針對市場普藝術造街燈飾工程，去年已編列程款項，今年僅在既有的框架和資源內做調整，原公告施工期程，包商為避開颱風風雨，燈飾裝置廠商將施工期程預防性延至9月6日（周三）至9月9日（周六）上午8點到晚上11點施作工程，請民眾於施工時段，避開為公路（中山路至天下路）路段，以策安全。

燈飾裝置廠商原本申請了五天路權，但因為會造成民眾的不便，已向公所承諾在安全的前提下，將工期縮短，也要如質如期，盡量降低因施工造成的不便影響。

另外，道路雙向需要全封，主要是考量去年燈飾工程施作的第一天，為了讓民眾可單向通行、只封半條道路，但反而造成交通打結等亂象；且有半成品遭碾壓毀損，造成浪費材料、拖延工程進度的情形，為顧及行人行車安全，因此今年申請雙向道路權。

在市場普(鬼門關)大夜市活動前不到10天，歷年主辦單位「大同路攤販臨時集中區自治會」昨下午突然宣布停辦，苑裡鎮公所表示相當驚訝及深感遺憾。

公所表示，市場普一直以來都是由民間單位自治會自行籌備，苑裡鎮公所過去多年來，從未介入規劃、招商、收取攤位費，僅於活動後負責協助清運垃圾。

今年擴大為「苑裡鎮公所市場普藝術造街系列活動」搭配點燈靜態展示之外，公所還特別安排相關快閃表演活動，邀請鎮民共襄盛舉。

苑裡鎮公所節慶街道環境裝置藝術布置工程，預計明天上午8點開始，連續3天至周六晚間11點，封閉為公路（中山路至天下路）雙向路段，方便施工作業。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所節慶街道環境裝置藝術布置工程，預計明天上午8點開始，連續3天至周六晚間11點，封閉為公路（中山路至天下路）雙向路段，方便施工作業。圖／苑裡鎮公所提供

燈飾 海葵颱風 路權

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