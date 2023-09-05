竹市古蹟進士第修復竣工 市府10月舉辦活動

新竹市府今年上半年向文化部文化資產局提出明年度B類文化資產（古蹟、歷史建築）補助計畫申請案，獲文資局核定金額12案，共2億2462萬元，由中央補助1億2486萬元、市府配合9975萬元；其中，北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，也是竹市首座私有國定古蹟進行修復工程，目前修復已竣工，未來也會持續進行木雕彩繪修復，市府也會於10月舉辦活動，重現當年鄭用錫進京趕考場景。

文化局表示，市長高虹安以「美感新竹」為施政策略，重視城市文化發展，竹市至今已陸續指定許多古蹟、歷史建築，目前全市共有74處古蹟歷史建築，全國108處國定古蹟即有5處在竹市，包括新竹火車站、新竹州廳、進士第、竹塹城迎曦門、鄭用錫墓，古蹟密度全台第5高，市府亦持續努力進行古蹟歷史建築的修復再利用，如「國定古蹟進士第」已竣工。

文化局表示，市府今年上半年向文化部文化資產局提出明年度B類文化資產（古蹟、歷史建築）補助計畫申請案，共計獲文化部文資局核定金額12案，共2億2462萬元，將於明年初陸續簽約執行辦理。

文化局說明，進士第分期工程「國定古蹟進士第修復工程」於2018年爭取補助5388萬，同年10月開工、2021年9月完工。「國定古蹟進士第第二期工程」於2021年爭取補助1600萬元，2022年2月開工、今年8月24日完工。

此外，今年也適逢鄭用錫中進士200周年，市府將攜手鄭氏家族、清華大學及其他單位合作辦理北門鄭氏家族與竹塹發展研討會、進士第重啟慶祝「進京趕考‧街區實境體驗活動」、清華大學相關主題圖錄編印出版、2023竹塹文學獎徵文活動等系列相關活動。

文化局指出，鄭用錫1823年中進士，是第一個用台灣本籍赴京考中的進士，所以稱「開台進士」，又稱「開台黃甲」。他博讀經史、熱心公益，曾纂修《淡水廳志稿》、倡建文廟（今孔廟）及出錢出力建城（竹塹城），對於維護地方安寧與秩序更是不遺餘力，於淡北漳、泉、粵分類械鬥曾撰寫「勸和論」，勸息紛爭、辦理團練保衛家園，對新竹貢獻非常大。

「進士第」是鄭用錫1838年所建造的宅第，至今已有183年歷史，三開三進的大院落，後面的第三進於二次大戰時焚毀，只剩下目前的前兩進。進士第木雕十分講究，正廳格扇門的雕花具有古樸蒼茫的特色，底層為卍字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，其刻工超穎脫俗，令人嘆為觀止。