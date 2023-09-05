頭份市7日現場徵才逾400個工作機會 6成起薪30K以上

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心9月7日在頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號），辦理現場徵才活動，邀請15家廠商提供逾400個工作機會。

頭份市民生里社區活動中心現場徵才7日上午9點至下午1點，包括力積電、京元電子、慈濟居家長照、高雄空廚等廠商參與，提供技術員、工程師、儲備幹部、門市時薪及正職人員、居家照顧服務員，及業務專員等超過400個工作機會。

徵才6成以上職缺起薪超過3萬元，另有3成5為固定日班，適合兼顧家庭與工作需求的民眾，現場另設有「疫後改善缺工擴大就業專區」，專人協助現場民眾線上報名勞動部推出的疫後改善缺工擴大就業方案職缺，並代收履歷。

其中南庄鄉知名景點蘇維拉莊園徵正職、假日兼職房務員，及正兼職餐廳內外場服務員等14人，求職者經推介錄取，符合疫後改善缺工擴大就業方案職缺，穩定就業後每月可領取6000元就業獎勵，中高齡者及二度就業婦女等特定對象獎勵金則高達1萬元，南庄及泰安等偏遠地區再加碼3000元。

苗栗就業中心主任楊敬宏指出，行政院主計處統計顯示，女性勞動力參與率逐年增加至51.5%，仍有成長空間，勞動部鼓勵更多婦女重返就業，9月1日推出「婦女再就業計畫」，透過自主訓練獎勵、再就業獎勵，及雇主工時調整獎勵等三管齊下，提供因家庭因素離開職場180天以上的婦女全時工作，穩定就業3個月後可領取3萬元再就業獎勵；部分工時工作每月薪資達月基本工資二分之一以上，也可領取1萬5000元。

民眾可至網站「台灣就業通」，疫後改善缺工擴大就業方案職缺專區，勞動部勞動力發展署「婦女再就業計畫」，或桃竹苗區各就業中心洽詢，有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，專線0800-777888洽詢。