苑裡鬼門關夜市 突停辦引譁然

苗栗縣苑裡鎮年度限定的「鬼門關夜市」令人期待，但公所前天才公告「節慶街道環境裝置藝術」施工作業因颱風順延至明天封街動工，豈料昨天下午市場委員會就透過臉書地方社群發出「停辦」公告，引發譁然；對此，公所及苑裡市場自治會目前正在研議中，尚未正式對外回應。

有人直言「這是在地的大盛事，一定有貓膩！」懷疑是市場委員會槓上鎮長劉育育；網友也紛紛撻伐「這是算什麼市場管理會，箭在弦上了，才用20分鐘的苑串發公告，就關閉留言，擺明就是一個不理智的做法」、「如果是自治會共同開會討論的那我們尊重你們不辦，但是應該要早點講啊」有人則惋惜說「每年也都人擠人 ，很多外地人都很期待來逛夜市」。

苑裡市場委員會昨公告指出，112年苑裡鬼門關夜市今年暫停舉辦。顧及到111年夜市人潮眾多推擠問題考量民眾安全今年暫停舉辦夜市，農曆7月29日（9月13日）禁止擺攤。

據了解，一直以來農曆7月29日鬼門關夜市都由臨時攤販自治委員會管理，只是跟公所申請路權設攤並繳清潔費。李姓鎮民說，活動9天前說不辦就不辦，很難讓人接受，公所也是被告知不辦，支持鎮公所自行舉辦較優質的小夜市文化活動。

網友珍珍留言「就算再怎麼不願意，迫在眉睫，也都做出準備了，對消費者及攤商都是不負責的決定，這是由管理會長少數人決定，並沒尊重市場所有人意見。」