桃園垃圾車 昨晚已準點收運

聯合報揭露中壢區垃圾車嚴重誤點問題，桃園市副市長蘇俊賓銜命處理，力拚「讓民眾準點倒垃圾」，昨趕赴欣榮焚化廠和營運團隊協商取得共識，以加強機動調控、特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車排隊等候時間，尖峰時段再加派吊車消化進廠車潮，昨晚已能準點收運。

除命蘇俊賓趕赴現場處理，桃園市長張善政昨也要求環保局妥善因應，不可讓民眾久候；環保局表示，為維持夜間垃圾正常收運，勢必藉由欣榮焚化廠、生質能中心及垃圾暫置場通盤調度，目前已讓各區夜間垃圾車有適當傾倒處所，隔日再透過轉運方式精準調度。

蘇俊賓指出，維持垃圾車準點收運，首先要控制欣榮每天進廠及處理量達到平衡，昨天白天雙方對應變做法有高度共識，包含協調轉運調度，讓貯坑有合理的緩衝儲存空間，拉高門檻建立水位警示以便機動調控，特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車排隊等候時間，欣榮承諾夜間尖峰時段加派吊車盡速消化進廠車潮。

欣榮焚化爐狀況多，針對後續因應，蘇俊賓表示，已要求欣榮妥善操作各項焚化設備，降低臨時停爐機率，有臨時狀況務必第一時間通報環保局，環保局將啟動垃圾調度計畫；清潔隊也已盤點各中隊機動人力，將結合路線調度數據，以異車接駁方式，維持路線清運能量。