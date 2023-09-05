桃園勞工政策諮詢 挨批閉門會議

桃園市長張善政去年選前承諾成立「勞工政策諮詢會」加強與勞工對話，首次會議8日登場，桃園市產業總工會不滿會議閉門舉辦，昨要求開放基層勞工列席參與，市府勞動局表示，已邀請各勞團代表出席，應可真實反映基層心聲，市府並將積極回應各提案。

桃市產總去年邀請各市長參選人發表勞工政見，張善政正面回應，提出「勞工5夠力」，承諾成立勞工政策諮詢會，由市長或副市長召開以提升「對話力」。

桃市產總秘書長魏豫綾昨表示，近期收到市府會議通知，得知本周五首次舉辦的勞工政策諮詢會僅以閉門方式辦理，導致許多基層勞工無法參與，恐有違張善政政見美意。

桃市產總昨也提出5大勞資議題要求市府公開回應，包括「推動教師工會與校長協會針對『教師出勤時間』簽訂團體協約」、「市府旗下公營事業單位納入勞工董事」、「要求消防局盡速落實提高危險加給加成，並調降消防人員在隊人力門檻」、「不應要求新任清潔隊員簽署有違法疑慮的新版勞動契約」、「監督長榮航勤公司辦理公正公平的勞資會議代表普選」。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉說，推動教師加班補休1.5倍，是基於法規未規範教師加班費、補休等機制，且教師長期未有特休假補償，張善政應遵守選前支持教師工會團體協約承諾。

桃市產總常務理事陳文賢則說，北捷公司2005年即採納工會推選勞工董事制度，桃市府也應要求桃捷等公營事業單位的董事會納入勞工董事，促進勞資合作。

勞動局回應，勞工政策諮詢會議已邀集勞團代表、資方團體代表、具學者專家等身分的市政顧問，包括桃市產總理事長朱梅雪和桃園市3大市級總工會理事長均受邀出席，已涵蓋主要勞工團體代表，應可真實反映基層勞工聲音。

勞動局表示，為利會議有效進行，已先函請與會者提供政策諮詢建議事項，也收到桃市產總列舉的訴求提案，市府將在會議上請相關局處列席針對提案逐案回覆，積極回應需求，具體落實市府與勞工朋友的對話力。