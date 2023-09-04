傳柯文哲妹將接新竹副市長 柯美蘭：子虛烏有

新竹市府今天發布人事調整，副市長蔡麗清將離開市府團隊，有新竹市議員研判，台灣民眾黨總統參選人柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭將接任副市長，柯美蘭表示，此為子虛烏有。

新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦接任，市府發言人施淑婷將轉任民政處長，人事案11日生效。

民進黨新竹市議員楊玲宜受訪表示，近期傳出台灣民眾黨總統參選人柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭要參選新竹市立委，是為了準備接任新竹市副市長，能在市長高虹安詐領助理費案遭判刑後，可迅速進駐新竹市府。

對此，柯美蘭透過民眾黨新竹黨部發布新聞稿表示，此為子虛烏有，憑空捏造之不實謠言。

柯美蘭表示，她也是透過媒體報導才知道蔡麗清將離開市府，對新竹市府內人事異動並不知情，是否參選新竹市立法委員與新竹市人事異動也毫無關係，此推測完全是空穴來風，她對新竹市府內任何職位並無意願，勿散播不實言論，特此澄清以正視聽。