高虹安赴日考察當天發布新人事 議員：精算安排
民進黨新竹市議員楊玲宜說，新竹市長高虹安選在赴日考察當天公布人事異動，可避免媒體追問，她認為是精算過的時間安排。新竹市府表示，日本考察是原定計畫行程。
新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦接任，市府發言人施淑婷將轉任民政處長，人事案11日生效。
此外，市府也發布新聞稿指出，新竹市府「岡山市暨茨城縣市政考察」4至8日展開，高虹安8日將參加新竹棒球場工程體檢會，會提前返回新竹市主持會議。
楊玲宜向中央社記者表示，高虹安今天赴日考察，也在同一天公布新的人事異動，其中最重要的是副市長離開市府團隊，赴日考察就成為最好藉口，讓高虹安能夠避開媒體的追問。
楊玲宜說，高虹安要提前返台主持新竹棒球場工程體檢會議，似乎又是要藉由操作新竹棒球場，將副市長人事異動的議題焦點轉移，她認為都是精算過的時間安排。
對此，新竹市府發言人施淑婷表示，對於議員創意的說法感到疑惑，赴日本岡山姊妹市行程是幾個月前就確定。此次在新竹市議會臨時會結束後進行人事調整，以活化團隊，穩健市政為目標，繼續推行市長施政藍圖。
新竹市府表示，適逢新竹市與岡山市締結姊妹市20週年，此行高虹安與新竹市議會議員將一同拜會岡山市政府交流城市合作，接著前往茨城縣筑波市考察科技產業機構，參訪當地指標性研究中心，也將走訪崎玉縣的「東武動物公園」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言