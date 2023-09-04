高虹安赴日考察當天發布新人事 議員：精算安排

民進黨新竹市議員楊玲宜說，新竹市長高虹安選在赴日考察當天公布人事異動，可避免媒體追問，她認為是精算過的時間安排。新竹市府表示，日本考察是原定計畫行程。

新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦接任，市府發言人施淑婷將轉任民政處長，人事案11日生效。

此外，市府也發布新聞稿指出，新竹市府「岡山市暨茨城縣市政考察」4至8日展開，高虹安8日將參加新竹棒球場工程體檢會，會提前返回新竹市主持會議。

楊玲宜向中央社記者表示，高虹安今天赴日考察，也在同一天公布新的人事異動，其中最重要的是副市長離開市府團隊，赴日考察就成為最好藉口，讓高虹安能夠避開媒體的追問。

楊玲宜說，高虹安要提前返台主持新竹棒球場工程體檢會議，似乎又是要藉由操作新竹棒球場，將副市長人事異動的議題焦點轉移，她認為都是精算過的時間安排。

對此，新竹市府發言人施淑婷表示，對於議員創意的說法感到疑惑，赴日本岡山姊妹市行程是幾個月前就確定。此次在新竹市議會臨時會結束後進行人事調整，以活化團隊，穩健市政為目標，繼續推行市長施政藍圖。

新竹市府表示，適逢新竹市與岡山市締結姊妹市20週年，此行高虹安與新竹市議會議員將一同拜會岡山市政府交流城市合作，接著前往茨城縣筑波市考察科技產業機構，參訪當地指標性研究中心，也將走訪崎玉縣的「東武動物公園」。