快訊

高虹安副市長去職 柯文哲胞妹被點名接任？本人打破沉默聲明

海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

郭台銘參戰大選...賴柯侯民調下跌 侯友宜宣布明天將提社福政見

高虹安赴日考察當天發布新人事 議員：精算安排

中央社／ 新竹市4日電

民進黨新竹市議員楊玲宜說，新竹市長高虹安選在赴日考察當天公布人事異動，可避免媒體追問，她認為是精算過的時間安排。新竹市府表示，日本考察是原定計畫行程。

新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦接任，市府發言人施淑婷將轉任民政處長，人事案11日生效。

此外，市府也發布新聞稿指出，新竹市府「岡山市暨茨城縣市政考察」4至8日展開，高虹安8日將參加新竹棒球場工程體檢會，會提前返回新竹市主持會議。

楊玲宜向中央社記者表示，高虹安今天赴日考察，也在同一天公布新的人事異動，其中最重要的是副市長離開市府團隊，赴日考察就成為最好藉口，讓高虹安能夠避開媒體的追問。

楊玲宜說，高虹安要提前返台主持新竹棒球場工程體檢會議，似乎又是要藉由操作新竹棒球場，將副市長人事異動的議題焦點轉移，她認為都是精算過的時間安排。

對此，新竹市府發言人施淑婷表示，對於議員創意的說法感到疑惑，赴日本岡山姊妹市行程是幾個月前就確定。此次在新竹市議會臨時會結束後進行人事調整，以活化團隊，穩健市政為目標，繼續推行市長施政藍圖。

新竹市府表示，適逢新竹市與岡山市締結姊妹市20週年，此行高虹安與新竹市議會議員將一同拜會岡山市政府交流城市合作，接著前往茨城縣筑波市考察科技產業機構，參訪當地指標性研究中心，也將走訪崎玉縣的「東武動物公園」。

考察 高虹安

延伸閱讀

未舉行記者會、僅發新聞稿宣布竹市副市長人事異動 蔡麗清回應了

高虹安副市長去職 綠營議員推測柯文哲妹柯美蘭有可能接任

議員研判蔡麗清離職原因 竹市府：無需過多揣測

【即時短評】副手走人！新竹大秘寶未挖到 高虹安先留下人事大秘寶？

相關新聞

影／海葵颱風挹注石門水庫滿了 調節放水沖淤操作

海葵颱風逐漸離開台灣，桃園市復興區石門水庫上游山區昨天深夜至清晨風強雨大，大大挹注水庫水量逼近滿水位，近8個月水位最高，...

種下奇蹟扮智慧農業領頭羊 張善政：轉型智慧農業優勢

桃園市長張善政今天出席「智造農業、種下奇蹟」桃園智慧農業研討會，表態推動桃園智慧農業發展，張善政說，透過研討會給予桃園農...

桃市府秘書處長許淑真今請辭獲准 市府：家庭因素

桃園市政府今天下午公布人事異動，秘書處長許淑真因家庭因素向市長張善政請辭獲准，將由市府參事于建國代理秘書處長一職，明天生...

影／新竹德盛溪變藍色多瑙河 禍首找到了！桃園要罰

新竹縣湖口鄉德盛溪今上午變成一片藍，魚群暴斃，還散發濃濃的刺鼻味。桃園市環保局接獲新竹縣通報，隨即啟動聯合稽查，前往楊梅...

未舉行記者會、僅發新聞稿宣布竹市副市長人事異動 蔡麗清回應了

新竹市政府今天上午未舉行記者會、也未由發言人說明，僅透過群組發出新聞稿，宣布副市長蔡麗清人事異動...

有貓膩！苑裡年度限定「鬼門關夜市」 今午突公告停辦

苗栗縣苑裡鎮年度限定的「鬼門關夜市」，令人期待，但公所昨才公告因颱風，規畫的「節慶街道環境裝置藝術」施工作業將順延至周三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦