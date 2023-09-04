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種下奇蹟扮智慧農業領頭羊 張善政：轉型智慧農業優勢
桃園市長張善政今天出席「智造農業、種下奇蹟」桃園智慧農業研討會，表態推動桃園智慧農業發展，張善政說，透過研討會給予桃園農業新的點子，從交流中找尋桃園農業發展優勢，持續推動及加強智慧農業發展，讓桃園智慧農業成為台灣各縣市的亮點及標竿。
這項智慧農業研討會今、明兩天在中壢區農田水利署桃園管理處進行，研討主題包括氣候變遷下的智慧農業與生態永續、科技創新與智慧農業、智慧水利再應用及桃園智慧農業未來發展方向，來自不同領域的農業專家對話、研討和意見交流，激發未來轉型智慧農業發展策略，實現桃園智慧農業轉型願景。
張善政表示，由於極端氣候的挑戰、ESG永續思維要求，農業各項產業面臨很大轉變，桃園是北部重要糧倉，並具備非常強的工業基礎，發展智慧農業深具機會，尤其桃園有許多青農投入扮演非常重要的生力軍，青農更易接受新的科技方法與觀念，面對大環境挑戰，推展智慧農業，桃園是首選城市。
他對於桃園智慧農業的發展有非常大的期待，推動智慧農業不僅是中央的責任，地方角色也非常重要，地方政府與基層農民密切接觸，他相信透過研討，可讓桃園從農的朋友看見智慧農業發展契機和優勢發揚光大，成為全台灣智慧農業的領頭羊。
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