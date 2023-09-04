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影／海葵颱風挹注石門水庫滿了 調節放水沖淤操作

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
海葵颱風帶來雨量，石門水庫逼近滿庫，北水局進行放水和阿姆坪防淤隧道沖淤操作，確保水庫安全。記者曾增勳／翻攝
海葵颱風帶來雨量，石門水庫逼近滿庫，北水局進行放水和阿姆坪防淤隧道沖淤操作，確保水庫安全。記者曾增勳／翻攝

海葵颱風逐漸離開台灣，桃園市復興區石門水庫上游山區昨天深夜至清晨風強雨大，大大挹注水庫水量逼近滿水位，近8個月水位最高，水利署北區水資源局今天下午表示，至下午3時，石門水庫水位達到244.7公尺，距245公尺滿庫僅0.3公尺，是今年1月以來最大蓄水容量，蓄水率98.8%，水庫持續調節放水操作，阿姆坪防淤隧道順利沖淤操作，確保石門水庫安全。

這次海葵颱風過境台灣，帶來復興區石門水庫上游集水區持續雨量，入流石門水庫水位蓄容量，北水局表示，至今天下午3時，石門水庫集水區帶來165公釐（mm）降雨量，累積水位達244.7公尺（245公尺滿水位）、蓄水量2.03億噸再破億頓、蓄水率為98.8%，接近水庫滿水位，目前降雨持續入流水庫，該局進行高水位操作，確保定供水。

因應海葵颱風在復興山區降下豪大雨，水利署今年2月間完工的阿姆坪防淤隧道，今天早上啟用沖淤排沙，滿沖淤池約20萬噸淤泥，在颱風豐沛雨水沖刷，開啟進水水口閘門開啟排洪操作，將池放置沖淤池中的淤泥全數帶離進入大海，發揮防淤隧道設計功能，幫助水庫延壽。

石門水庫水位接近滿庫、蓄水量也逼近蓄水滿庫，為確保水庫安全，持續高水位操作調節放水，外界關心是否操作溢洪道洩洪？對此，北水局表示，目前海葵颱風離開台灣，地區降雨量逐步減少，目前石門水庫並沒有洩洪操作必要條件，不過颱風過後，仍會進行放水操作，呼籲民眾，盡量避免進入河道，確保生命財產安全。

海葵颱風帶來雨量，石門水庫逼近滿庫，北水局進行放水和阿姆坪防淤隧道沖淤操作，確保水庫安全。記者曾增勳／翻攝
海葵颱風帶來雨量，石門水庫逼近滿庫，北水局進行放水和阿姆坪防淤隧道沖淤操作，確保水庫安全。記者曾增勳／翻攝
海葵颱風帶來雨量，石門水庫逼近滿庫，北水局進行放水和阿姆坪防淤隧道沖淤操作，確保水庫安全。記者曾增勳／翻攝
海葵颱風帶來雨量，石門水庫逼近滿庫，北水局進行放水和阿姆坪防淤隧道沖淤操作，確保水庫安全。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 海葵颱風 雨量

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