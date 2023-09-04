苗栗府會參訪世客博 客委會：苗栗展區特色多

苗栗縣長鍾東錦與國民黨籍縣議會議長李文斌今天率團參訪世客博，客委會副主委范佐銘表示，苗栗擁有許多珍貴的文化與特色，希望所有參觀苗栗展區的人，都能認識苗栗客家特色。

鍾東錦與李文斌今天率縣府及縣議會團隊，與范佐銘在桃園市長張善政的陪同下，參觀世界客家博覽會苗栗展區，更分別以桃園市花「桃花」、苗栗縣花「桂花」、台灣花布經典的「牡丹花」，以及象徵客家女性堅韌質樸的「夜合花」，共同完成客家代表花卉一齊綻放的展品，展示於台灣館苗栗展區。

范佐銘致詞表示，感謝苗栗縣府及縣議會團隊參觀世界客家博覽會，欣賞苗栗展館的客家文化特色。苗栗是客家大縣，擁有許多珍貴的文化與特色，希望所有來參觀苗栗展區的人，都能更加認識苗栗。

張善政指出，感謝苗栗縣政府在博覽會籌備期間給予桃園大力支持，並且將苗栗展區籌備得有聲有色，外界對於世客博的迴響都相當正面，深具客家文化特色的苗栗展區功不可沒，很榮幸能與苗栗縣攜手合作，讓「2023世界客家博覽會」展現亮眼的特色。

鍾東錦說，苗栗縣因開發較慢，保留許多好山好水的原始風貌，相當推薦全國各地好友，趁此機會先到世界客家博覽會參觀，並歡迎到苗栗遊玩、住宿，找尋好聽、好看、好吃、好客的苗栗客家味。