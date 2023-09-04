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桃市府秘書處長許淑真今請辭獲准 市府：家庭因素
桃園市政府今天下午公布人事異動，秘書處長許淑真因家庭因素向市長張善政請辭獲准，將由市府參事于建國代理秘書處長一職，明天生效。
桃園市政府指出，許淑真任內對促進桃園市與國際姐妹市交流與各項業務不遺餘力，因家庭因素向張善政請辭，經張市長多次慰留後不得不勉予同意。
市府表示，即將代理秘書處長一職的于建國為優秀資深公務員，現任市府參事，曾任市府參議及民政局副局長等職務，有相當豐富的行政經驗；在民政局副局長任內勇於任事，積極與地方溝通協調，準確反映基層訴求，深受外界肯定。
市府表示，張善政對許淑真在任內的奉獻與投入給予肯定，也對于建國接任代理處長有高度期待，將持續厚實市府團隊的戰力，全力以赴為市民朋友服務。
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