高虹安提高營養午餐補助見成效 家長按讚、獲好評

因應物價飛漲，為給竹市學童高品質的營養午餐，新竹市長高虹安日前宣布調高營養午餐費用，市府因應午餐費的標準調高，每年市庫增加編列5000萬元預算加碼補助，並訂定餐費調整機制，希望讓孩子吃得更健康、更營養。開學第一周，許多家長紛紛在網路群組討論，家中孩子說「營養午餐變好吃了」、「第一次吃到熱騰騰又翠綠的青菜」，成果顯著獲家長好評。

為提供學童更好的午餐品質，市府自2006年起實施國中小學生「午餐費減免政策」，2016年起每學期向家長收取860元費用。因應物價飛漲，使孩子們的營養午餐食材相對被犧牲。

為解決長期的午餐品質低落問題，高虹安指示今年追加2100萬元預算，往後每年度增加5000萬元經費補助，用來提升學童營養午餐品質，並朝「你（家長）一點，我（市府）多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，只為讓孩子吃得更好，並自這個學年度起調整餐費增加食材多樣性後，以契約規範、專人管理、資訊公開及全民監督四個面向來把關品質。

從關埔學區百人家長群組中，可見多數家長予以好評，紛紛感謝市府團隊的努力，不僅增加補助，也放寬各校自由度，加上校方努力克服餐盒變更為桶餐的困難點，讓菜餚可用成本大幅增加，有很顯著的進步。