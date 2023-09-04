苗縣長看世客博邀人找客家味 張善政薦苗栗館山項尋展

苗栗縣長鍾東錦今天上午與苗栗縣議會議長李文斌及議員、縣府主管參訪世界客家博覽會，桃園市長張善政歡迎陪同，一起完成客家花卉展示，張善政稱苗栗很多景點很美，他高度推薦到世客博苗栗館參觀「山項尋」展覽，鍾東錦表示，苗栗縣客家人比例高，開發慢有好山好水，歡迎各地朋友來苗栗找客家味。

世界客家博覽會的「台三線」苗栗館以「山項尋」為展覽主題，鍾東錦、李文斌率縣府主管、議員一行人參觀苗栗館，並與張善政、客委會副主委范佐銘分別貼上桃花（桃市花）、桂花（苗縣花）、牡丹花、夜合花完成客家代表花卉綻放展品，象徵客家人團結友善精神，該展品將永置苗栗館提供打卡拍照，鍾東錦現場代表獻唱好聽的客家「山歌子」，並與張善政互贈禮物及兩縣市全體合影，氣氛融洽。

張善政表示，感謝苗栗縣協助撐起世客博艱聲有色，他看過苗栗館「山項尋」展覽有很大迴響，他喜歡爬山，苗栗的山非常美，有雪霸、南庄，像是舊山線鐵道觀光旅遊景點很多， 尤其苗栗推動客家語言落實，客家山歌是苗栗縣的驕傲，世客博苗栗館的特色可以讓人看個夠，希望帶動更多朋友到世客參觀。

鍾東錦表示，苗栗縣是客家大縣，客家人比例高，桃園市卻是客家鄉親更多，由於苗栗發展慢，有好山好水景點多，小英總統注重的浪漫台三線，客家文學館剛剛啟用，歡迎各地朋友到世客博苗栗館參觀，也希望到苗栗縣找到好聽、好看、好吃的客家味。