新竹德盛溪變藍色多瑙河 禍首找到了！桃園要罰

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聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新竹縣湖口鄉德盛溪今上午遭汙染，桃園市環保局接獲通報前往稽查，當場依水汙法30條告發潤泰公司，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。圖／桃園市環保局提供
新竹縣湖口鄉德盛溪今上午遭汙染，桃園市環保局接獲通報前往稽查，當場依水汙法30條告發潤泰公司，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。圖／桃園市環保局提供

新竹縣湖口鄉德盛溪今上午變成一片藍，魚群暴斃，還散發濃濃的刺鼻味。桃園市環保局接獲新竹縣通報，隨即啟動聯合稽查，前往楊梅區與新竹縣交界處，循線查獲潤泰公司因管線破裂造成藍色廢水流出廠外造成汙染。環保局表示，已依違反水汙法30條告發，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並要求業者緊急應變，若限期未清理完畢，將按次處分。

環保局表示，今日上午接獲通報，指湖口鄉中山路三段德盛溪有溪水染藍，環保局隨即派遣5名稽查員前往稽查，並於環境部北區環境管理中心與新竹縣環保局會同稽查，發現潤泰公司楊梅二廠因池槽廢水輸送過程中，管線破裂導致藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，汙染河川水體。

環保局表示，當場已令潤泰公司停止排放並依違反水汙法30條告發，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰；由於本次事件是業者操作不慎造成汙染，環保局已立即要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚，若限期未清理完畢，將按次處分。

新竹縣湖口鄉德盛溪今上午遭汙染，桃園市環保局接獲通報前往稽查，當場依水汙法30條告發潤泰公司，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。圖／桃園市環保局提供
新竹縣湖口鄉德盛溪今上午遭汙染，桃園市環保局接獲通報前往稽查，當場依水汙法30條告發潤泰公司，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。圖／桃園市環保局提供

新竹 桃園 環境部

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