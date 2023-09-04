有貓膩！苑裡年度限定「鬼門關夜市」 今午突公告停辦

苗栗縣苑裡鎮年度限定的「鬼門關夜市」，令人期待，但公所昨才公告因颱風，規畫的「節慶街道環境裝置藝術」施工作業將順延至周三封街動工，豈料今天下午市場委員會透過臉書地方社群發出「停辦」公告，引發譁然；對此，公所及苑裡市場自救會目前正在研議中，尚未正式對外回應。

有人直言「這是在地的大盛事，一定有貓膩！」懷疑是市場委員會槓上鎮長劉育育；網友也紛紛撻伐「這是算什麼市場管理會，箭在弦了，才用20分鐘的苑串發公告，就關閉留言，擺明就是一個不理智的做法。」、「如果是自治會共同開會討論的那我們尊重你們不辦，但是應該要早點講啊！」；有人則是惋惜說「每年也都人擠人 ，很多外地人都很期待來逛夜市」。

今天下午2點多，苑裡市場委員會公告指出，112年苑裡鬼門關夜市今年暫停舉辦。顧及到111年夜市人潮眾多推擠問題考量民眾安全今年暫停舉辦夜市，農曆7月29日（9月13日）禁止擺攤。

據了解，其實一直以來，農曆7月29日的夜市都是由臨時攤販自治委員會在管理的，只是跟公所申請路權來設攤，繳一些清潔費給公所。李姓鎮民說，針對市場委員會在活動9天前說不辦就不辦，很難讓人接受，公所也是被告知不辦，這是在耍誰？支持鎮公所自行舉辦較優質的小夜市文化活動。