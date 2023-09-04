高虹安副市長去職 綠營議員推測這人有可能接任

新竹市長高虹安今率市府團隊出訪日本岡山市，上午市府卻宣布多個局處一級主管人事異動、去職，其中層級最高者為副市長蔡麗清，消息一出外界譁然；綠營市議員楊玲宜推測，高虹安一審若被判刑，就將被停職由副市長代理，副市長職位就成為民眾黨的政治籌碼，其中，又以民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭最有機會接任。

對此，市府回應，高虹安非常感謝蔡麗清長在這段時間對市政的努力，盡心付出。副市長人選將擇日布達，有最新消息都會第一時間向大家宣佈。

楊玲宜說，上周傳出柯美蘭欲參選新竹市區域立委，但是，以「四咖督」的局面觀察，民眾黨勝選的機率微乎其微，因此，柯美蘭若真的代表民眾黨參選新竹市立委，真正的目的應是準備接任副市長一職。

楊玲宜指出，竹市是柯文哲的家鄉，新竹也是民眾黨在台灣本島唯一執政縣市，身為黨主席的柯文哲一定會設法主導新竹的執政，想辦法捧上自己人當副市長，因此有很高的機率是柯美蘭，藉此讓柯美蘭熟悉公務體系運作或打開知名度，柯美蘭參選立委的目的不是要選贏，而是讓柯文哲掌握竹市府執政權。

楊玲宜說，萬一高虹安詐領助理費案大勢已去，柯文哲就可迅速進駐竹市府，彷彿當年寄生台北市府一樣，複製到新竹身上。副市長蔡麗清因為是檢察官出身、對公務較謹守分際，面對總是政治操作、惡鬥的高虹安，兩人漸行漸遠是必然結果，對高來說，蔡是一個阻礙且無法配合她演出的棋子。