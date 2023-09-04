桃園垃圾車頻誤點惹怨 副市長蘇俊賓親赴焚化廠提解方

近期桃園市生質能中心適逢歲修，欣榮焚化廠又因設備老舊不時停爐，影響垃圾處理量能，造成中壢區10多條路線垃圾車多次誤點，引發民怨。桃園市副市長蘇俊賓今早特地前往焚化廠，與欣榮營運團隊協商。蘇表示，已與欣榮取得共識，後續將加強機動調控，並在特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車排隊等候時間，欣榮也會在夜間尖峰時段加派吊車手消化進廠車潮。

蘇俊賓表示，桃園市近10多年來人口成長40萬人，垃圾量與當時規畫欣榮廠的時空背景已不同，不過生質能中心已試營運，加入垃圾處理行列，市府也正在跟其他縣市協調區域合作，加速解決垃圾問題；市長張善政也特別指示環保局妥善因應，務必要讓垃圾車依據班表準點收運，不可讓民眾久候。

蘇俊賓指出，要維持垃圾準點收運，首先要控制欣榮廠每天進廠及處理量達到平衡，今天雙方對應變做法有高度共識，包含協調轉運調度，讓貯坑有合理的緩衝儲存空間，拉高門檻建立水位警示以便機動調控，特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車排隊等候時間，欣榮也承諾將在夜間尖峰時段加派吊車手盡速消化進廠車潮。

蘇俊賓表示，他已要求欣榮公司妥善操作各項焚化設備，降低臨時停爐的機率，如有臨時狀況務必第一時間通報環保局，環保局將啟動垃圾調度計畫；環保局與清潔隊也已盤點各中隊機動人力，將結合路線調度數據，以異車接駁方式，維持路線清運能量，盼多管齊下維持正常垃圾清運作業。

蘇俊賓表示，欣榮運轉至今已達22年，今年10月起將全廠整改，屆時僅剩1爐可維持運作，處理量也會減半，未來1年會是最考驗環保局調度能量的1年，除爭取生質能中心及外縣市更多的支援處理量外，針對民眾垃圾減量的觀念也要持續宣導。