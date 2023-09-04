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桃園垃圾車頻誤點惹怨 副市長蘇俊賓親赴焚化廠提解方

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市欣榮焚化廠上周又因設備故障，導致中壢區垃圾車嚴重誤點近3、4小時。副市長蘇俊賓今早特地前往欣榮，討論改善方式。圖／市府提供
桃園市欣榮焚化廠上周又因設備故障，導致中壢區垃圾車嚴重誤點近3、4小時。副市長蘇俊賓今早特地前往欣榮，討論改善方式。圖／市府提供

近期桃園市生質能中心適逢歲修，欣榮焚化廠又因設備老舊不時停爐，影響垃圾處理量能，造成中壢區10多條路線垃圾車多次誤點，引發民怨。桃園市副市長蘇俊賓今早特地前往焚化廠，與欣榮營運團隊協商。蘇表示，已與欣榮取得共識，後續將加強機動調控，並在特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車排隊等候時間，欣榮也會在夜間尖峰時段加派吊車手消化進廠車潮。

蘇俊賓表示，桃園市近10多年來人口成長40萬人，垃圾量與當時規畫欣榮廠的時空背景已不同，不過生質能中心已試營運，加入垃圾處理行列，市府也正在跟其他縣市協調區域合作，加速解決垃圾問題；市長張善政也特別指示環保局妥善因應，務必要讓垃圾車依據班表準點收運，不可讓民眾久候。

蘇俊賓指出，要維持垃圾準點收運，首先要控制欣榮廠每天進廠及處理量達到平衡，今天雙方對應變做法有高度共識，包含協調轉運調度，讓貯坑有合理的緩衝儲存空間，拉高門檻建立水位警示以便機動調控，特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車排隊等候時間，欣榮也承諾將在夜間尖峰時段加派吊車手盡速消化進廠車潮。

蘇俊賓表示，他已要求欣榮公司妥善操作各項焚化設備，降低臨時停爐的機率，如有臨時狀況務必第一時間通報環保局，環保局將啟動垃圾調度計畫；環保局與清潔隊也已盤點各中隊機動人力，將結合路線調度數據，以異車接駁方式，維持路線清運能量，盼多管齊下維持正常垃圾清運作業。

蘇俊賓表示，欣榮運轉至今已達22年，今年10月起將全廠整改，屆時僅剩1爐可維持運作，處理量也會減半，未來1年會是最考驗環保局調度能量的1年，除爭取生質能中心及外縣市更多的支援處理量外，針對民眾垃圾減量的觀念也要持續宣導。

環保局表示，為維持夜間垃圾正常收運，勢必藉由欣榮焚化廠、生質能中心及幾個垃圾暫置場通盤調度，目前會讓各區夜間的垃圾車有適當的傾倒處所，隔日再透過轉運方式，精準調度往桃園市或搭配的區域合作縣市處理。至於欣榮焚化廠整改期間，垃圾調度已規畫完畢，期望欣榮明年中整改結束後，可更有效率處理垃圾問題。

桃園市欣榮焚化廠上周又因設備故障，導致中壢區垃圾車嚴重誤點近3、4小時。副市長蘇俊賓（右一）今早特地前往欣榮，討論改善方式。圖／市府提供
桃園市欣榮焚化廠上周又因設備故障，導致中壢區垃圾車嚴重誤點近3、4小時。副市長蘇俊賓（右一）今早特地前往欣榮，討論改善方式。圖／市府提供

蘇俊賓 垃圾車 桃園

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