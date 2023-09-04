議員研判蔡麗清離職原因 竹市府：無需過多揣測

新竹市副市長蔡麗清將離開市府團隊。有議員認為，新竹市長高虹安涉貪遭起訴，若一審判有罪將停職由副市長代理，因此要選可執行她意志新人選。竹市府表示，無需過多揣測。

新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦接任，市府發言人施淑婷將轉任民政處長，人事案11日生效。

綠黨新竹市議員劉崇顯說，高虹安遭起訴，若一審判決有罪將面臨停職處分，因此高虹安想要預作準備，打造一個在她暫離崗位後，仍能持續執行她意志的團隊是尚屬可預期。

民進黨新竹市議員陳建名表示，蔡麗清將離職，高虹安未宣布新任副市長人選，同時文化局、民政處及城銷處首長也大搬風，這些都是決策城市發展重中之重的相關單位與人員。

他說，以城銷處長的林正光、副處長陳威任為例，2人都是長期在市府服務的公務人員，專業且負責認真，如今在無預警狀況下遭到撤換將轉任非主管職，更坐實了高虹安用人流於個人喜好及親疏遠見的陋習。

陳建名指出，地方早有傳聞蔡麗清與高虹安不合，蔡麗清檢調體系出身，對於公務體系法規相當熟稔，如今找不到舊市府團隊的弊端，倒是自己的長官高虹安涉貪遭訴，相當諷刺。

他說，高虹安若一審判有罪就將被停職將由副市長代理，副市長的大位就成為政治籌碼，未來只會有更多政治操作，絕非新竹市民之福。

時代力量新竹市議員林彥甫表示，高虹安市府團隊上任不到9個月即將更換副市長及多名局處首長，且其中新任副市長人選未定、文化局僅由副局長代理，顯然不利市政推行，高虹安應盡快補齊懸缺、穩定團隊。

林彥甫認為，此時更換副市長確實容易引人懷疑是否與高虹安的官司有關，畢竟若一審判刑有罪，將由副市長代理，因此副市長人選格外重要，高虹安應以市民利益及市政推行為首要考量。

民進黨新竹市議員楊玲宜表示，高虹安上任8個多月，先是行政處長爆發婚外情自行請辭下台，接著教育處長被請離開，這次人事異動一口氣換了文化局長、城銷處正副處長、民政處長，甚至副市長也在這波人事異動名單內，再次驗證高虹安領導無方，重要幕僚紛紛求去。

楊玲宜說，提醒高虹安，穩定市政、延續市政推動才是執政首要，更是新竹市民最為關心的。

對於議員的說法，新竹市政府發言人施淑婷回應指出，感謝團隊成員的盡心與付出，並完成階段性任務，期盼未來能接續於不同領域繼續合作，攜手推動新竹市政，議員無需過多揣測。