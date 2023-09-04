苑裡稻田彩繪空拍搶先曝光 9日舉辦農產行銷站周年慶

苗栗縣苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，已邁入第22年頭，今年二期秧苗初長成，空拍照搶先曝光，除了首度有車商認養的形象廣告外，農會今年推廣的高經濟作物丹參，也以諧音「單身」為主題，預計在11月11日舉辦找「稻」幸福，告別「單身」行銷活動。

苑裡鎮農會指出，稻田彩繪活動已陸續舉辦22年，期間與公部門、社區企業合作或結合公益辦理，年年都有不同主題圖樣，吸引大批遊客前來觀賞，也帶動地方觀光產業；同時農會主打地產地銷的農民直銷站，9月9日將滿一年，期間展售在地自產蔬果及全省各農會優質農產品，也備受遊客青睞，與稻田彩繪活動帶來的人潮商機可說是相輔相成。