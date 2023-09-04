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苑裡稻田彩繪空拍搶先曝光 9日舉辦農產行銷站周年慶

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，22年來首度出現車商認養的形象廣告。圖／苑裡鎮農會提供
苗栗縣苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，22年來首度出現車商認養的形象廣告。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，已邁入第22年頭，今年二期秧苗初長成，空拍照搶先曝光，除了首度有車商認養的形象廣告外，農會今年推廣的高經濟作物丹參，也以諧音「單身」為主題，預計在11月11日舉辦找「稻」幸福，告別「單身」行銷活動。

苑裡鎮農會指出，稻田彩繪活動已陸續舉辦22年，期間與公部門、社區企業合作或結合公益辦理，年年都有不同主題圖樣，吸引大批遊客前來觀賞，也帶動地方觀光產業；同時農會主打地產地銷的農民直銷站，9月9日將滿一年，期間展售在地自產蔬果及全省各農會優質農產品，也備受遊客青睞，與稻田彩繪活動帶來的人潮商機可說是相輔相成。

據了解，認養車商預計在9月16日舉辦車聚活動，預估會有2至300輛車主報名參加。農會則選定9月9日舉辦周年慶「找稻幸福」稻田彩繪開幕活動，邀請首任農業部長陳吉仲蒞臨共襄盛舉，推廣苑裡豐饒的在地產業與藺草文化特色，並將在雙11當天，擴大舉辦「告別單身」配對活動，行銷新推廣的在地農產丹參。

苑裡鎮農會今年推廣的高經濟作物丹參，也以諧音「單身」為稻田彩繪主題，預計在11月11日舉辦「找稻幸福 告別單身」行銷活動。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮農會今年推廣的高經濟作物丹參，也以諧音「單身」為稻田彩繪主題，預計在11月11日舉辦「找稻幸福 告別單身」行銷活動。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，今年二期秧苗初長成，空拍照搶先曝光，預計9日舉辦行銷站周年慶及稻田彩繪開幕活動。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，今年二期秧苗初長成，空拍照搶先曝光，預計9日舉辦行銷站周年慶及稻田彩繪開幕活動。圖／苑裡鎮農會提供

農會 單身 認養

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