苑裡稻田彩繪空拍搶先曝光 9日舉辦農產行銷站周年慶
苗栗縣苑裡鎮農會首創的稻田彩繪，已邁入第22年頭，今年二期秧苗初長成，空拍照搶先曝光，除了首度有車商認養的形象廣告外，農會今年推廣的高經濟作物丹參，也以諧音「單身」為主題，預計在11月11日舉辦找「稻」幸福，告別「單身」行銷活動。
苑裡鎮農會指出，稻田彩繪活動已陸續舉辦22年，期間與公部門、社區企業合作或結合公益辦理，年年都有不同主題圖樣，吸引大批遊客前來觀賞，也帶動地方觀光產業；同時農會主打地產地銷的農民直銷站，9月9日將滿一年，期間展售在地自產蔬果及全省各農會優質農產品，也備受遊客青睞，與稻田彩繪活動帶來的人潮商機可說是相輔相成。
據了解，認養車商預計在9月16日舉辦車聚活動，預估會有2至300輛車主報名參加。農會則選定9月9日舉辦周年慶「找稻幸福」稻田彩繪開幕活動，邀請首任農業部長陳吉仲蒞臨共襄盛舉，推廣苑裡豐饒的在地產業與藺草文化特色，並將在雙11當天，擴大舉辦「告別單身」配對活動，行銷新推廣的在地農產丹參。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言