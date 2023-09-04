當公館鄉芋頭遇見苗栗市米土司 一加一大於二新品上市

苗栗縣公館鄉芋頭享有盛名，鄉農會結合苗栗市農會明星商品米土司，今天推出芋頭米吐司， 農業部苗栗區農業改良場產物改良科長賴瑞聲等人掛保證，推薦「一加一大於二」的美味。

公館鄉、苗栗市農會合作推出「芋見幸福 Mee Too司」芋頭米吐司，今天在苗栗特色館發表上市，副縣長鄧桂菊、縣議員曾玟學、公館鄉長何在鑫等人到場品嘗推薦，並期待農會策略聯盟創造商機。

公館鄉農會總幹事古雪雲說，公館鄉是台灣數一數二的檳榔心芋產區，耕種面積近400公頃，產地在後龍溪畔，石灰質水源與肥沃沖積土，產出芋頭鬆、香、綿，農業部輔導加工芋粉，巧妙與米土司結合激盪出火花。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，米土司利用米穀粉原料製作，田媽媽貓裏米食烘培坊開發出來10年，有別於一般小麥澱粉土司，一直是農會的人氣商品，加入20%芋頭元素，更是另具風味。

賴瑞聲掛保證，他表示，檳榔心芋等芋頭品種，加工後近灰色，坊間可以看到紫色，並非自然原色，芋頭米土司是原味，且米穀粉、芋頭粉不含麩質，比較不會誘發敏感，芋頭米土司值得推薦。