誇張！颱風天後湖口德盛溪竟染成藍色 鄉長氣跨縣市追凶

新竹縣居然出現「藍河多瑙河」？颱風天過後，新竹縣德盛溪今天上午變成一片藍，魚群暴斃，在地民眾懷疑有不肖工廠偷排有害廢水，湖口鄉長吳淑君立刻偕同相關人員到場追查，並通知竹縣、桃園環保局追查凶手，一路找到源頭，並追到桃園楊梅的已歇業的潤泰全球第八廠（楊梅廠），吳淑君生氣說，非常誇張，不僅汙染環境，更影響到下游少數的飲用井水。

今天早上湖口鄉民眾驚覺德盛溪遭染藍，立即通報鄉公所，吳淑君帶隊到場，發現魚群暴斃，還散發濃濃的刺鼻味，且發現一條可疑的暗管，暗管以上的水就是清澈的。這條德盛溪是從桃園楊梅經湖口到新豐出海，下游有少數民眾喝井水，早上會勘時，就有民眾看見溪中的魚群屍體，氣得痛罵不肖業者太沒良心，擔憂「家中喝井水，怎麼辦？」

吳淑君說，德盛溪之前也曾發生污染事件，都是利用晚上或下雨天偷偷排放，每次接獲通報後，抵達現場溪水顏色變淡，比較難找到源頭，這次懷疑因桃園有下雨，但正好湖口沒有下雨，因此沒有稀釋，才會整條溪變成藍色，也才有機會跟著溪流往上找，終於到了源頭與暗管。

吳淑君表示，這次追到發現是楊梅的一家廠商排放，當下她與相關人員進入廠區，廠商聲稱是爆管才導致廢水出來，不過吳淑君透露有找到偷埋暗管的地方，懷疑汙染是從此出來，目前希望桃園、新竹環保局能盡快協助，畢竟這次證據出爐，不要再有下次狀況，也要求環保局到湖口鄉德盛溪檢驗水質，以及到暗管做相關採驗，盡快釐清相關事宜。