台3線車流增 關西盼2路口設紅綠燈

新竹縣關西鎮東安里自從桃園市龍潭區國2高原交流道開通後，台3線車流量明顯遽增，居民希望在中豐新路與育賢街、長安街口設紅綠燈，但去年公路總局會勘認為車流量未達標，僅設單一號誌閃光燈，今年將再邀集相關單位研議辦理。

東安里長謝進全指出，東安里近年因高原工業區磁吸效應，人口大增，中豐新路與育賢街、長安街口僅設單一號誌閃光燈，無法有效提醒往來車輛降低車速，對民眾出入安全已有危害。

公路總局表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，郊區道路交岔路口之幹、支線道尖峰時刻平均每日、每小時汽車交通量須達70輛以上，去年會勘時，支道流量不符合設誌要點，所以暫緩，不過居民若有需求，未來將邀集相關單位現場了解，再研議辦理。

東安里前里長陳盛德則質疑公路總局測量標準，認為用尖峰時段平均日車流量不合宜，他說，該路段假日車潮暴增，應以假日尖峰平均來計算。

謝進全說，自高原交流道開通後，車流量明顯增多，不要等到出事才來彌補，10月21日他將召開里民大會連署陳情，盼公路總局考量人車安全，盡速設置紅綠燈。

新埔警分局說，因收到鎮民陳情，已發函請相關單位審酌辦理設置交通號誌，警方也會加強該路口的交通疏導，確保民眾用路安全。