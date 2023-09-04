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垃圾車一再誤點數小時 中壢人氣炸

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市欣榮焚化廠上周又因設備故障，導致中壢區垃圾車嚴重誤點近3、4小時，造成民眾生活不便，由於近月多次出現類似情況，加上欣榮下月起大幅整修停爐，多位民代憂心垃圾處理量能大減，民怨恐更多；環保局強調，今起將利用機動車輛收運垃圾，先降低抱怨，再視情況調整處理方式。

欣榮焚化廠營運已屆22年，近年大小故障不斷，上周又因設備問題，導致焚化廠儲坑水位過高，連帶延遲垃圾車收運家庭垃圾時間；相較八德、桃園、平鎮區等地清潔隊收運後，先就近回掩埋場暫置，中壢區清潔隊每天直送焚化廠處理，更易受焚化爐塞車影響。

「原本垃圾車晚上7、8時要到，這幾天卻要等到晚上11時才來」，議員梁為超表示，近1個月垃圾車遲到時有所聞，上周起甚至深夜11時、12時才抵達，包括龍昌里、仁祥里等地居民紛紛反映垃圾車嚴重誤點，不堪其擾，還有里長成了里民的出氣筒，抱怨延遲過久實在誇張。

環保局表示，針對中壢垃圾車誤點，今起將機動調度有空的車輛接駁收運家戶垃圾，盼縮短民眾等待時間，並提升準點率，另請里長等管道協助通知最新收運時間，避免民眾空等；下月有必要時，再視垃圾進廠狀況調整處理方式。

議員舒翠玲、凌濤表示，目前桃園區、平鎮區垃圾收運雖暫無影響，但今年10月至明年6月，欣榮將進行整建改造作業，屆時1、2號爐陸續停爐，是否影響垃圾回收焚燒量能、造成收運延遲或更多不便，令人憂心。

環保局指出，欣榮整改期間，生質能中心將全量試燒支援，每日可處理600噸垃圾，市府也將與外縣市互惠合作協助處理；預期後年中整改完成後，桃園垃圾處理量能可大幅提升，空汙排放濃度也可大幅下降，長遠來看，對垃圾去化將有明顯幫助。

垃圾車 桃園 議員

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