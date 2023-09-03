新竹市消防局X光檢驗機啟用 提升火災鑑定效能

新竹市消防局今天表示，火災鑑定實驗室啟用非破壞性X光檢驗機，不用破壞電器設備，就能找出電源線短路位置，並判定起火原因，提升電氣火災鑑定效能。

新竹市消防局長李世恭今天透過新聞稿表示，消防局今年購置高科技X光檢驗機進行火災鑑定，可有效提升工作效率，更能建立火災鑑定公信力。

李世恭表示，新竹市火災鑑定實驗室面積雖僅10餘坪，但建置完整電氣及縱火殘跡鑑定儀器，自民國90年2月啟用迄今除鑑定竹市火災案件，也協助地檢署、鄰近縣市消防單位及新竹科學園區火災案件鑑定。

李世恭說明，此次耗資新台幣380萬元購置X光檢驗機，未來對於電氣火災證物鑑定將更加精準。

竹市消防局表示，新竹市近5年的電氣因素火災案件達243件，佔全部火災案件15.9%，其中隨著國人使用3C產品種類增加，電氣火災案件增加，以往造成起火關鍵的主機板，常受到燒熔的塑膠外殼包覆而難以鑑定。

消防局表示，如今可利用X光檢驗機穿透及顯微功能，不用破壞設備外殼或主機板結構，就能將內部細微線路完整呈現，找出電源線短路位置並判定正確起火原因，提升電氣火災鑑定效能。