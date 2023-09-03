苗栗貓裏喵親子公園垃圾亂入 公所批不良示範 最重罰6000元

苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾「入侵」，甚至廢棄家具也來亂丟，市公所呼籲民眾發揮公德心，將破袋及調閱監視器追查，揪出行為人依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

貓裏喵在苗栗縣議會後方，也是全縣第一座大型親子公園，經常聚集大批親子遊憩，市公所近來發現公園遭家庭垃圾及廢棄家具棄置，公所人員清不勝清，研判可能大人帶小孩來公園順道丟棄，甚或缺乏公德心民眾專程帶來，反正最後會有人清除。

市公所指出，家庭垃圾應交由公所清潔車清運，如果時間沒有辦法配合，公所並規畫定點定時收運，其中北區部分，周一至周六上午6點40分到45分在玉清路縣府國宅對面，6點50分到7點在為公路與國華路口，7點10分到7點50分在中華路北苗市場。

南區部分，周一至周六上午6點50分到7點新東街與復興路口，7點10分到50 中正路地方法院；西區部分， 周一至周五上午7點到7點25分 英才路縣府文化觀光局前，7點30分至50分縣府路舊縣議會前，7點55分至8點20分民族路巨蛋體育館前。