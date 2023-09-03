快訊

濾藍光眼鏡無助減緩眼睛疲勞 護眼「20-20法則」該學起來

讓你出門旅行更順暢 空姐曝必帶3小物：搭機及旅途都用得上

一張圖看海葵關鍵時刻 賈新興：下午4時登陸東河至都蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗貓裏喵親子公園垃圾亂入 公所批不良示範 最重罰6000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾亂入，公所人員清不勝清，將加強查緝。圖／苗栗市公所提供
苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾亂入，公所人員清不勝清，將加強查緝。圖／苗栗市公所提供

苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾「入侵」，甚至廢棄家具也來亂丟，市公所呼籲民眾發揮公德心，將破袋及調閱監視器追查，揪出行為人依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

貓裏喵在苗栗縣議會後方，也是全縣第一座大型親子公園，經常聚集大批親子遊憩，市公所近來發現公園遭家庭垃圾及廢棄家具棄置，公所人員清不勝清，研判可能大人帶小孩來公園順道丟棄，甚或缺乏公德心民眾專程帶來，反正最後會有人清除。

市公所指出，家庭垃圾應交由公所清潔車清運，如果時間沒有辦法配合，公所並規畫定點定時收運，其中北區部分，周一至周六上午6點40分到45分在玉清路縣府國宅對面，6點50分到7點在為公路與國華路口，7點10分到7點50分在中華路北苗市場。

南區部分，周一至周六上午6點50分到7點新東街與復興路口，7點10分到50 中正路地方法院；西區部分， 周一至周五上午7點到7點25分 英才路縣府文化觀光局前，7點30分至50分縣府路舊縣議會前，7點55分至8點20分民族路巨蛋體育館前。

至於廢棄家具、家電及一般廢棄物，可以洽詢清潔隊037-331917清運，市公所指出，親子公園亂丟家庭垃圾或廢棄家具，就在孩童身邊目睹，大人不良的身教示範，公所會加強查緝，也請民眾發揮公德心。

苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾亂入，公所人員清不勝清，將加強查緝。圖／苗栗市公所提供
苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾亂入，公所人員清不勝清，將加強查緝。圖／苗栗市公所提供

親子 廢棄物 監視器

延伸閱讀

石虎熱區禁餵遊蕩犬？苗栗先開公聽會再訂自治條例

「苗栗很難放颱風假」 網友直指護國神山中央山脈屏障

海葵來襲 苗栗明天日新島交響音樂會等3大活動緊急取消

苗栗又見高溫！大湖36.1全台居首 網友苦喊「回不去了」

相關新聞

苗栗貓裏喵親子公園垃圾亂入 公所批不良示範 最重罰6000元

苗栗市貓裏喵親子公園近來發現家庭垃圾「入侵」，甚至廢棄家具也來亂丟，市公所呼籲民眾發揮公德心，將破袋及調閱監視器追查，揪...

新竹漁港疏濬 民代：補助4千萬不夠

位於新竹南寮地區的新竹漁港屬第一類漁港，但港區漂沙、淤積問題嚴重，導致漁民出海作業時間被迫縮短，更有些船隻車葉因為積沙損...

苗栗公館打造生態園區 行銷「金色三寶」

苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農業部農村發展及水土保持署補助，第1、2期已完成姊妹泉生態園區水圳整治及親水設施，第3期改善...

新竹棒球場黏土僅8% 「國產車都不如」

新竹市議會組成的棒球場設施改善監督小組前天開會，悍創代表在會議上揭露，棒球場紅土成分經檢測，黏土比率僅8%，不僅不符合國...

桃園「景觀城市3法」修訂具影響力 房產業關注房價漲幅

桃園市政府為提升城市景觀，近期修訂俗稱「城市景觀3法」的桃園市都市設計審議原則、桃園市建造預審原則和桃園市建築物裝飾性構...

海葵颱風來襲…新竹露營業者卻執意要遊客上山 楊文科怒斥

新竹縣災害應變中心二級開設，卻傳出有露營業者叫遊客颱風天冒險上山露營。縣長楊文科怒斥離譜，並提出6項防颱指示，採取區域警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦