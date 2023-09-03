快訊

飛機上要開放5G打電話嗎？專家搖頭有「缺德1事」讓飛航品質下降

雨彈狂襲！「火人祭」沙漠變泥巴地 泥沙淤積至腳踝 上萬民眾受困

海葵疑似「長針眼」 氣象粉專：不太妙 可達強颱等級

苗栗很難放颱風假 網友直指護國神山中央山脈屏障

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
海葵颱風來襲，苗栗縣今天沒有放颱風假，但列入警戒區範圍。圖／取自中央氣象局網站
海葵颱風來襲，苗栗縣今天沒有放颱風假，但列入警戒區範圍。圖／取自中央氣象局網站

海葵颱風來襲，苗栗縣今天沒有放颱風假，縣政府消防局昨天PO文「苗栗縣很難放颱風假」，2008年至2018年間放了18天，引起網友熱烈討論，直指護國神山中央山脈屏障，減少颱風致災性風雨侵擾。

颱風4年沒有登陸台灣本島，海葵颱風來勢洶洶，中央氣象局預測將登陸，苗栗縣今天沒有放颱風假，目前也無風無雨，消防局昨天在臉書PO文及分享苗栗縣很難放颱風假，2008年至2018年僅放18天，台灣本島僅多於新竹縣、新竹市的17天，而放最多是屏東縣的27天。

網友熱議認為颱風來襲，中心不是從台灣頭，就是台灣尾附近通過，台灣中部的苗栗又有中央山脈保護，因此降低風雨的威脅，苗栗好山好水，上一次全縣及一整天的颱風假，應是2018年7月11日瑪莉亞颱風，當時風雨也是放假與不放假間的臨界值。

消防局也提醒，海葵颱風陸上海上警報，苗栗縣列入警戒區，依災害防救法公告山區、海邊（竹南、後龍、通霄、苑裡海岸線及漁港）、河川（中港溪、後龍溪、大安溪流域沿岸區域範圍），及土石流災害潛勢區域三灣、大湖、公館、竹南、卓蘭、南庄、泰安、苑裡、通霄、獅潭，及銅鑼等鄉鎮39村里土石流危險聚落，限制或禁止登山、觀浪、溯溪、戲水、游泳、釣魚及出海捕魚，違者可罰5萬元至25萬元。

颱風假 海葵颱風 苗栗縣

延伸閱讀

海葵颱風尚未登陸 綠島小七貨品先掃空

海葵逼近 若9/4停班停課 屏東大學：新生始業式輔導取消

海葵被環流帶動撞向台灣 吳聖宇：終結1471天沒颱風登陸紀錄

暴風圈清晨5時觸陸 一張圖看海葵颱風各地風雨影響時程

相關新聞

新竹棒球場黏土僅8% 「國產車都不如」

新竹市議會組成的棒球場設施改善監督小組前天開會，悍創代表在會議上揭露，棒球場紅土成分經檢測，黏土比率僅8%，不僅不符合國...

苗栗很難放颱風假 網友直指護國神山中央山脈屏障

海葵颱風來襲，苗栗縣今天沒有放颱風假，縣政府消防局昨天PO文「苗栗縣很難放颱風假」，2008年至2018年間放了18天，...

新竹漁港疏濬 民代：補助4千萬不夠

位於新竹南寮地區的新竹漁港屬第一類漁港，但港區漂沙、淤積問題嚴重，導致漁民出海作業時間被迫縮短，更有些船隻車葉因為積沙損...

苗栗公館打造生態園區 行銷「金色三寶」

苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農業部農村發展及水土保持署補助，第1、2期已完成姊妹泉生態園區水圳整治及親水設施，第3期改善...

桃園「景觀城市3法」修訂具影響力 房產業關注房價漲幅

桃園市政府為提升城市景觀，近期修訂俗稱「城市景觀3法」的桃園市都市設計審議原則、桃園市建造預審原則和桃園市建築物裝飾性構...

海葵颱風來襲…新竹露營業者卻執意要遊客上山 楊文科怒斥

新竹縣災害應變中心二級開設，卻傳出有露營業者叫遊客颱風天冒險上山露營。縣長楊文科怒斥離譜，並提出6項防颱指示，採取區域警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦