苗栗很難放颱風假 網友直指護國神山中央山脈屏障

海葵颱風來襲，苗栗縣今天沒有放颱風假，縣政府消防局昨天PO文「苗栗縣很難放颱風假」，2008年至2018年間放了18天，引起網友熱烈討論，直指護國神山中央山脈屏障，減少颱風致災性風雨侵擾。

颱風4年沒有登陸台灣本島，海葵颱風來勢洶洶，中央氣象局預測將登陸，苗栗縣今天沒有放颱風假，目前也無風無雨，消防局昨天在臉書PO文及分享苗栗縣很難放颱風假，2008年至2018年僅放18天，台灣本島僅多於新竹縣、新竹市的17天，而放最多是屏東縣的27天。

網友熱議認為颱風來襲，中心不是從台灣頭，就是台灣尾附近通過，台灣中部的苗栗又有中央山脈保護，因此降低風雨的威脅，苗栗好山好水，上一次全縣及一整天的颱風假，應是2018年7月11日瑪莉亞颱風，當時風雨也是放假與不放假間的臨界值。

消防局也提醒，海葵颱風陸上海上警報，苗栗縣列入警戒區，依災害防救法公告山區、海邊（竹南、後龍、通霄、苑裡海岸線及漁港）、河川（中港溪、後龍溪、大安溪流域沿岸區域範圍），及土石流災害潛勢區域三灣、大湖、公館、竹南、卓蘭、南庄、泰安、苑裡、通霄、獅潭，及銅鑼等鄉鎮39村里土石流危險聚落，限制或禁止登山、觀浪、溯溪、戲水、游泳、釣魚及出海捕魚，違者可罰5萬元至25萬元。