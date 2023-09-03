新竹漁港疏濬 民代：補助4千萬不夠

位於新竹南寮地區的新竹漁港屬第一類漁港，但港區漂沙、淤積問題嚴重，導致漁民出海作業時間被迫縮短，更有些船隻車葉因為積沙損壞損失20萬元。民代發現市府雖正在代為執行清淤工作，但實際淤積狀況比想像嚴重，漁業署補助的4000萬元根本不夠，希望中央加碼補助，讓漁民有個完善的作業環境。

竹市府產發處指出，新竹漁港為台灣西北海岸重要的漁業基地，因地理、環境、氣候等先天條件，長年受漂砂及漲退潮造成淤積，市府代辦漁業署疏濬2年辦理1次；目前漁業署已請市府盤點仍須多少疏濬經費，再提報給漁業署評估辦理，還在程序中。

新竹市政府今年爭取新竹漁港疏濬經費4000萬元，已比往年多1000萬元，疏濬數量相較於往年約17萬立方，今年可增加到共約22萬立方；挖浚的淤沙依照新竹市二級海岸防護計畫及海岸監測防護計畫，將淤沙海運至港南海岸線侵蝕區進行砂源補充。

不過，市議員黃美慧接獲漁民陳情，發現市府雖代辦漁港清淤，但港區淤積情形仍未趨緩，不僅嚴重影響漁民作業與生計，還有2座浮動碼頭沈入海底近1年，許多船隻必須爭搶船位停放，形容「『沙』是南寮漁港的痛，更是新竹漁民心中的一把刀。」

有南寮漁民抱怨，新竹漁港積沙的問題日益嚴重，也因為淤積讓出海口的地方變成危險地段，很容易讓漁船翻船，「很多大船不敢進來，現在已經少了很多船了」。

黃美慧也感嘆，這些年新竹漁港港區內不斷耗資建設，從波光市集、國際風筝賽場、港區停車場，還有正在興建的漁貨直銷中心，都是千萬級的工程，吸引觀光客增加人流，然而諷刺的是真正攸關漁民生計的漁港就快被積沙埋没了，希望中央增加補助。