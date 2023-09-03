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苗栗公館打造生態園區 行銷「金色三寶」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣公館鄉中義社區姊妹泉生態園區周邊放眼望去是綠油油的芋頭田和獻穀田。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區姊妹泉生態園區周邊放眼望去是綠油油的芋頭田和獻穀田。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農業部農村發展及水土保持署補助，第1、2期已完成姊妹泉生態園區水圳整治及親水設施，第3期改善工程最近也發包，農村再造計畫可望再提升，而社區昨天舉辦「金色三寶藴中義」活動，推廣在地特色農產，縣長鍾東錦不僅親自出席，也力邀大家到中義欣賞農村美景與特色料理魅力。

苗栗縣農業處指出，公館鄉中義村盛產被譽為「白金」的獻穀米、有「黃金」美稱的福菜、以及「黑金」芋頭，都是深受消費者喜愛的農特產，三者並稱「金色三寶」。

活動會場上，除了芋頭、福菜和獻穀米等農特產陳列，姊妹泉生態園區周邊放眼望去是一望無際的綠油油油芋頭田和稻田，經農村再生打造，還有落羽松、羅漢松、清澈泉水交織而成的美麗景緻，以及親水設施點綴，是名副其實的生態園區。

鍾東錦表示，公館獻穀米是早期最珍貴等級的白米，檳榔心品種的芋頭風味絕佳，酸菜、福菜和梅干菜在食材的運用更是眾所皆知，深受家庭主婦和饕客青睞。「金色三寶」的高品質，加上迎合小家庭的包裝，行銷方式也與時俱進，在縣府、鄉公所和農會等單位輔導協助下，不論研發新產品、新口味或在行銷都更上一層樓，歡迎大家到中義體驗特色美食。

芋頭 生態園區

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