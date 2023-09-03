苗栗公館打造生態園區 行銷「金色三寶」

苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農業部農村發展及水土保持署補助，第1、2期已完成姊妹泉生態園區水圳整治及親水設施，第3期改善工程最近也發包，農村再造計畫可望再提升，而社區昨天舉辦「金色三寶藴中義」活動，推廣在地特色農產，縣長鍾東錦不僅親自出席，也力邀大家到中義欣賞農村美景與特色料理魅力。

苗栗縣農業處指出，公館鄉中義村盛產被譽為「白金」的獻穀米、有「黃金」美稱的福菜、以及「黑金」芋頭，都是深受消費者喜愛的農特產，三者並稱「金色三寶」。

活動會場上，除了芋頭、福菜和獻穀米等農特產陳列，姊妹泉生態園區周邊放眼望去是一望無際的綠油油油芋頭田和稻田，經農村再生打造，還有落羽松、羅漢松、清澈泉水交織而成的美麗景緻，以及親水設施點綴，是名副其實的生態園區。

鍾東錦表示，公館獻穀米是早期最珍貴等級的白米，檳榔心品種的芋頭風味絕佳，酸菜、福菜和梅干菜在食材的運用更是眾所皆知，深受家庭主婦和饕客青睞。「金色三寶」的高品質，加上迎合小家庭的包裝，行銷方式也與時俱進，在縣府、鄉公所和農會等單位輔導協助下，不論研發新產品、新口味或在行銷都更上一層樓，歡迎大家到中義體驗特色美食。