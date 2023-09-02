聽新聞
test
0:00 / 0:00
海葵颱風來襲…新竹露營業者卻執意要遊客上山 楊文科怒斥
新竹縣災害應變中心二級開設，卻傳出有露營業者叫遊客颱風天冒險上山露營。縣長楊文科怒斥離譜，並提出6項防颱指示，採取區域警戒狀況，加強防範，要求民眾及各機關不可掉以輕心，
據了解，新竹縣消防局昨天接獲民眾投訴，指出原訂周末要前往山上露營，眼看颱風來襲決定取消行程，通知露營業者取消，業者卻不以為然，仍執意請遊客維持原訂行程，繼續露營活動，讓遊客十分擔心，就怕大風大雨會受困山區危及生命。
楊文科獲知消防局報告後，今天下午在災害應變會議上指示新竹縣府交旅處，請交旅處通知露營業者「不要拿遊客的生命安全開玩笑」，要求業者不要以身試法，颱風天該停止山區露營活動就該停止。
楊文科指示6點事項，請各單位加強應變作為。
第一，要求社會處對於鄉鎮市公所的收容工作與物資儲備，以及易形成孤島地區、山地鄉等地儲糧，一定要達到14天以上。如果各公所提出需要支援調度物資時，也要統籌協助調度。
第二，竹北地區拔子窟堤防預佈抽水機，適逢天文大潮期間，請工務處針對沿海流域注意相關淹水情事提早因應，調度各鄉鎮市公所抽水機支援。另外由於沿海地區風勢較強，須針對建築工地招牌看板，提醒業者加強固定及防颱整備措施。
第三，針對五峰鄉、尖石鄉等山地鄉慢性疾病、重症病患、孕婦及行動不便者，事先要掌握正確名單，提醒原鄉公所視颱風動態隨時調整，並提早執行預防性撤離，避免夜間撤離作業，確保民眾疏散安全。
第四，依據氣象局目前颱風總雨量預估，對於縣內土石流有達紅色警報可能性，請農業處確實發布給各鄉鎮市知悉，並掌握保全戶實際撤離的情形。
第五，交通旅遊處已要求轄內露營區、觀光地點等旅宿業遊客，提醒遊客下山確保安全。
第六，雖然海葵颱風路徑動態一直往南修正，目前研判可能在台東縣或恆春半島登陸，但出海後速度恐減慢，仍請各單位不可輕忽。因此目前先將原訂一級開設，降為二級開設，但未來若颱風路徑變化偏向新竹縣，將隨時調整開設層級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言