海葵颱風來襲…新竹露營業者卻執意要遊客上山 楊文科怒斥

新竹縣災害應變中心二級開設，卻傳出有露營業者叫遊客颱風天冒險上山露營。縣長楊文科怒斥離譜，並提出6項防颱指示，採取區域警戒狀況，加強防範，要求民眾及各機關不可掉以輕心，

據了解，新竹縣消防局昨天接獲民眾投訴，指出原訂周末要前往山上露營，眼看颱風來襲決定取消行程，通知露營業者取消，業者卻不以為然，仍執意請遊客維持原訂行程，繼續露營活動，讓遊客十分擔心，就怕大風大雨會受困山區危及生命。

楊文科獲知消防局報告後，今天下午在災害應變會議上指示新竹縣府交旅處，請交旅處通知露營業者「不要拿遊客的生命安全開玩笑」，要求業者不要以身試法，颱風天該停止山區露營活動就該停止。

楊文科指示6點事項，請各單位加強應變作為。