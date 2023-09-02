新竹縣環保局、民政處長先後換人 楊文科盼開創新局

新竹縣接連因為縣立生命園區爭議及鳳山溪水汙染事件鬧得沸沸揚揚，更間接造成環保局長朱振群及民政處長賴江海離職，新竹縣府今宣布由副局長蕭宏杰、副處長謝明輝正式升任局處長，縣長楊文科盼2人為縣政推動開創新局。

新竹縣府表示，民政處前處長賴江海、前局長朱振群在上月間先後異動，處長、局長一職暫由副處長謝明輝、副局長蕭宏杰代理，但為持續推動政務，因此由縣長楊文科昨天宣布真除謝明輝、蕭宏杰2人為處長、局長。

據了解，前環保局長朱振群因鳳山溪水汙染事件引發民怨，上月遭到關西鎮民代表會要求下台，不到幾天縣府即宣布朱振群被轉調縣府簡任秘書。前民政處長賴江海則是除了生命園區爭議外，又因擔任府會聯絡人，與縣議員邱靖雅發生矛盾，讓邱靖雅氣得在5月議會定期會上公開大罵，讓賴江海因此不到一周後就被楊文科撤換。

新任環保局長蕭宏杰具有台大環工碩士學位，歷任技士、科長、副局長，環保相關資歷完整。楊文科形容蕭宏杰「年輕」，對於各項法令又相當熟稔，而且非常努力，對任何問題都能找出解決的方法。

新任民政處長謝明輝則為中央警官學校公共安全學系畢業，歷任鎮公所課長、主任秘書、戶政事務所主任、副處長等職，公職經歷同樣豐富。楊文科對其印象是做事認真、負責而且踏實，也善於溝通。