海葵來襲 苗栗明天日新島交響音樂會等3大活動緊急取消

因應海葵颱風來襲，苗栗縣政府排定明天9月3日舉辦的日新島交響音樂會、客家歌謠及八音採茶戲、美術名家年展開幕等3項活動都取消，今天的部分照常推出。

苗栗縣文化觀光局指出，依據海葵颱風最新動態顯示，9月3日星期天颱風暴風範圍將通過苗栗縣，考量民眾及參與人員安全，文觀局宣布9月3日的3項活動取消，其中原訂9月2、3日舉行的「日新島交響音樂會」活動，今天部分照常辦理，3日的活動取消，原規畫活動期間免費進出日新島方案，也配合活動異動同步取消，請民眾留意活動資訊異動。

另外，9月3日上午10點排定舉辦的2023苗栗縣美術名家年展「遠方」開幕活動，因受颱風影響延期一周至9月10日上午10點在文 觀局第一展覽室辦理；原訂9月2、3日辦理的苗栗縣客家歌謠、八音及採茶戲推廣計畫成果匯演，因應颱風來襲，9月3日活動取消。

文觀局提醒，9月3日活動取消訊息已公告於苗栗縣文化觀光局官方網站及苗栗縣文化觀光旅遊網，請民眾關注最新訊息，造成不便請見諒。