新竹棒球場改善 討論3方案

新竹市議會棒球場設施改善監督小組昨天開第4次會議，討論市立棒球場工程改善，市府說明美方專家建議，提出天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法等3種方案，議員要求審慎評估3方案工期與經費，切勿先射箭再畫靶；市府回應8日將邀工程體檢會的專家學者開會，商討改善方案及期程。

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月13日來台檢測新竹棒球場設施，報告日前出爐，內容顯示球場排水不良、土壤未達使用標準、灑水器間隔太遠等，並點出排水系統並非傳統系統，建議進行額外的審慎調查。

市府昨天在議會監督小組會議中也依據BV報告總結3大改善方案，分別為天然草皮置換工法、置換人工草皮、部分換土（切溝填沙），並逐一分析優劣與所需工期與經費；若要天然草皮置換工法，預估經費中等、工期長，優點是可有效改善排水、維持天然草表面，但修繕與養護成本高。

市議員林彥甫表示，根據悍創代表揭露，紅土成分經檢測，黏土的比率僅8%，遠低於統包需求書中要求40%的標準。報告並指表土層和中石層細顆粒過多，顯然在施工的過程中，監造廠商及市府工務單位對於沙、清碎石和紅土的材料根本沒有嚴格把關，造成排水嚴重不良。

召集人、市議員吳旭豐說，目前擔心若全面換土，下方排水落水頭設計是否真能發揮效用，要先行檢視，他要求市府後續務必要務實評估，並考量原契約情形、是否還要追加預算等，給大眾合理說明。

市府回應，近期已協同悍創公司透過視訊會議，與美國BrightView總經理Chad Olsen連線，為報告內容及改善方案釋疑，後續將與體檢會討論改善方案，力拚明年重新啟用球場。