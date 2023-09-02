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公總辦理委外設計中 西濱增設苑港漁港休息站有譜

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
公路總局計畫西濱公路增設苑港漁港休息站，目前正辦理招商委外設計中。圖／民眾提供
公路總局計畫西濱公路增設苑港漁港休息站，目前正辦理招商委外設計中。圖／民眾提供

苗栗縣政府今年向農業部漁業署爭取規畫費300萬元，計畫將苑裡鎮的苑港漁港及周邊整體環境朝觀光發展，立委陳超明也同步向交通部公路總局爭取將苑港漁港納編為西濱快速道路休息站；陳超明服務處昨天證實已接獲公路總局公文，回覆正辦理委外招商設計中。

陳超明說，苑港漁港環境優美，地理位置更是絕佳，一下苑港交流道就可看見擁有彩虹橋的無敵海景，自己在歷經多年會勘與開會爭取後，終於得到公總的認同，將苑港漁港納編為西濱快休息站。

陳超明也透露，苑港漁港將是首個可容納任何大小型車種，且提供親子公園及結合濱海生態與藝術的多功能休息站，期許帶動地方產業發展、吸引青年返鄉就業。

縣府農業處指出，今年向農業部爭取竹南龍鳳漁港魚貨直銷中心新建等工程等共5.4億元，以及通霄漁港增設整補場興建經費約3000萬元；苑港漁港及周邊整體發展規畫費300萬元、白沙屯漁港改善轉型優化計畫200萬元規畫費，都獲農業部長陳吉仲允諾同意補助。

農業處也說明，苑港漁港將比照龍鳳漁港朝休閒觀光發展，這與公路總局增設為西濱休息站不衝突，且有加分效果，但腹地使用仍要與通苑區漁會協調，以符周邊整體發展。

陳超明 農業部 親子

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