工程7度展延 桃園原民文創園區遭點名

桃園市政府獲原民會補助共斥資10.6億元在大園打造國際原住民創業產業園區，原訂2021年6月完工，由於變更設計和新冠疫情攪局，工程7度展延，遭審計處點名計畫控管不佳。民代也直指園區規畫仍看不出實質效益，希望啟用帶動地方經濟與產業發展，原民局估計最快要明年2月試營運。

國際原住民創業產業園區產創園區位於機捷A17站前基地，為地上4層、地下2層建物，內部規畫46間店鋪，供原住民族各類產業進駐。桃園市審計處查核指該園區工程嚴重落後，加上計畫採促進民間參與公共建設契約，園區細部設計須與委外業者共商，原民局應落實計畫進度控管。

市府原民局坦言，園區因設計漏項4度變更設計，基地也有紅火蟻入侵須完全清出，後來又遇新冠肺炎疫情攪局缺工缺料，以及航空城開發進度落後導致基地挖出土方無處去等原因造成7度展延。

不過，整座園區已於今年5月竣工，1樓空間今年8月也已點交配合世界客家博覽會辦理原客特展和原客市集相關活動。

市議員游吾和說，可預期公共工程進度因疫情落後，但重點是要顧好工程品質，並強調建設也要有妥善規畫，但以原住民族文創產業園區和周邊的陽光劇場而言，目前看不出對地方有什麼幫助。

游吾和也直言園區還未啟用就蒙受其害，因為原民文創園區和陽光劇場正配合世客博辦活動，有展覽和音樂表演，周邊道路難以消化遊客車潮，回家塞車還得忍受活動的吵鬧聲，無法好好休息。

原民局指出，園區由委外廠商負責招商，已有南島人文主題餐廳、日式料理及高級燒肉等業者洽談進駐，希望藉此帶入人潮進而帶動原民產業發展，開發初期預估每年替產業創造至少1億元商機。