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新竹棒球場怎改善？竹市府依美大聯盟專家報告提這3案

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會棒球場設施改善監督小組今天開第4次會議，會中針對美國大聯盟場務專家提出的場地報告與市府相關單位討論。圖／市議員吳旭豐提供
新竹市議會棒球場設施改善監督小組今天開第4次會議，會中針對美國大聯盟場務專家提出的場地報告與市府相關單位討論。圖／市議員吳旭豐提供

新竹市立棒球場工程改善受矚目，市議會棒球場設施改善監督小組今天開第4次會議，市府依據美方專家建議，提出全場換土、置換人工草皮和區域切溝填沙工法等3種方案；議員們要求審慎評估3方案工期與經費，切勿先射箭再畫靶，市府回應將於8日邀工程體檢會專家學者開會，商策棒球場的改善方案及期程。

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月13日來台進行新竹棒球場設施勘查及相關檢測，報告日前出爐，內容顯示球場排水不良、土壤未達使用標準、灑水器間隔太遠等，並點出排水系統並非傳統系統，建議進行額外的審慎調查。

市府今天在議會監督小組會議中依據BV報告總結3大改善方案，分別為全場換土、置換人工草皮、部分換土（切溝填沙），並逐一分析改善方式與工項內容並說明優劣。

依據市府報告內容，若要全場換土覆蓋天然草皮，必須將砂土層換成混合砂土層、小礫石層也要換新，此工法預估經費中等、工期長，優點在於可有效改善排水、維持天然草表面，但修繕與養護成本高。

第2方案為置換人工草皮，將原本天然草皮改為人工草皮加上防震墊，下方土層要換新的小礫石層，預估經費高、工期中等，優點在於場地美觀度佳、使用年限長，但缺點在於修繕成本較高，人工草皮夏季時溫度高。

第3方案為切溝部分換土填沙，在每7至10英尺間隔切溝填沙、置換紅土，此方案預估經費低、工期短，優點為修繕成本最低，但缺點是切溝處恐有不規則彈跳，存在選手安全問題。

針對近日熱議新竹棒球場底層排水施作落水頭，市府今天也說明，依據美方專家報告也有提到「建請工程師審查並確認此排水計算和系統設計參數是否適合」，市府後續也將確認排水系統的流量計算及相關參數。

參與會議的市議員林彥甫說，悍創代表在會議上揭露，紅土成份經檢測，黏土的比例僅8%，遠低於統包需求書中要求40%的標準，且表土層和中石層細顆粒過多，顯然施工過程中，監造廠商及市府工務單位對於沙、清碎石等材料根本沒有嚴格把關，造成排水嚴重不良。

召集人、市議員吳旭豐表示，市府依據美方報告提出3個改善方案，但目前也擔心若採全面換土後，下方排水落水頭設計是否真能發揮效用，這必須先行測試；他要求市府後續務必要務實評估，並考量原契約情形與是否還要追加預算等，給大眾合理說明。

市府指出，近期已有協同悍創公司透過視訊會議與美國BrightView總經理Chad Olsen 連線，進行報告內容及改善方案相關釋疑，後續將與體檢會專家學者商策棒球場改善方案及期程，還給市民一座能夠安全舉辦比賽的棒球場，力拚明年重啟球場。

新竹市政府今天在棒球場設施改善監督小組會議中說明依據BV報告總結3大改善方案，第2方案置換人工草皮各有優劣。圖／讀者提供
新竹市政府今天在棒球場設施改善監督小組會議中說明依據BV報告總結3大改善方案，第2方案置換人工草皮各有優劣。圖／讀者提供
新竹市政府今天在棒球場設施改善監督小組會議中說明依據BV報告總結3大改善方案，第1方案全場換土各有優劣。圖／讀者提供
新竹市政府今天在棒球場設施改善監督小組會議中說明依據BV報告總結3大改善方案，第1方案全場換土各有優劣。圖／讀者提供
新竹市政府今天在棒球場設施改善監督小組會議中說明依據BV報告總結3大改善方案，第3方案部分換土（切溝填沙）各有優劣。圖／讀者提供
新竹市政府今天在棒球場設施改善監督小組會議中說明依據BV報告總結3大改善方案，第3方案部分換土（切溝填沙）各有優劣。圖／讀者提供

新竹市立棒球場 議員 美國

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