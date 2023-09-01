桃市府改善台鐵桃園站前排水工程進度超前 今年底完工
桃園市水務局今天下午表示，為有效改善台鐵桃園站前站道路側溝尺寸不足問題，市政府籌措3700萬元辦理車站復興路（民族路至中正路）沿線積淹水改善工程，原訂明年3月完工，因工程進度超前，預計今年底可以完工，同時降低對市區交通衝擊。
水務局說明，過去桃園區復興路從中正路到民族路這段每逢颱風、豪大雨常有積淹水情形，今年幾場午後強降雨，雖然雨來的快又急，所幸工程已打通水路瓶頸，有效改善過去復興路、民權路、大同路區域淹水的問題。排水改善工程長331公尺，施工中與已完成的長度已接近4成，約125公尺，可望於今年12月底前完工。後續市政府將以30至60公尺的施工區分段開挖，盡量減輕對交通和市民生活的干擾，並且確保施工安全順利。
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