快訊

皮繃緊！海葵颱風路徑南修「不可思議」 降雨趨勢1圖看懂

桃市府改善台鐵桃園站前排水工程進度超前 今年底完工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府改善台鐵桃園站前站周邊道路排水工程進度超前，預估年底可以完工。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府改善台鐵桃園站前站周邊道路排水工程進度超前，預估年底可以完工。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市水務局今天下午表示，為有效改善台鐵桃園站前站道路側溝尺寸不足問題，市政府籌措3700萬元辦理車站復興路（民族路至中正路）沿線積淹水改善工程，原訂明年3月完工，因工程進度超前，預計今年底可以完工，同時降低對市區交通衝擊。

水務局說明，過去桃園區復興路從中正路到民族路這段每逢颱風、豪大雨常有積淹水情形，今年幾場午後強降雨，雖然雨來的快又急，所幸工程已打通水路瓶頸，有效改善過去復興路、民權路、大同路區域淹水的問題。排水改善工程長331公尺，施工中與已完成的長度已接近4成，約125公尺，可望於今年12月底前完工。後續市政府將以30至60公尺的施工區分段開挖，盡量減輕對交通和市民生活的干擾，並且確保施工安全順利。    

  

桃園 淹水 颱風

延伸閱讀

海葵逼近！桃園世客博颳怪風攤位棚架倒一排

桃園八德1周緊急停水4次 民眾怒指政府害的

颱風與大潮造成積淹水 高市擬短中長期改善方案

新竹南寮風箏賽場挖出廢棄物 行政調查出爐揪4原因

相關新聞

竹北大潮淹上岸…秘境海灘成「爛泥灘」 海葵颱風來襲恐全村泡水

新竹縣竹北市沿海傳出因大潮出現海水倒灌情況，熱門景點尚海灘更積水成爛泥灘，當地居民表示這次大潮水位特別高，已經淹進岸上2...

要求永久撤案竹縣生命園區 呼籲保留古窯森林

新竹縣反生命園區委員會今天宣布將升級組織行動，廣邀各界籌組「大圓山古窯森林委員會」，除了要求新竹縣府必須具體永久撤案生命...

「飢餓遊戲」許孟哲世客博與民相見 海葵颱風攪局確定延期

2023世界客家博覽會熱鬧進行中，桃園市觀光旅遊局與知名綜藝節目「飢餓遊戲」推出「飢客任務」活動，由主持人王仁甫、孫協志...

西濱增設苑港漁港休息站有譜 公路總局辦委外設計中

苗栗縣政府今年向農業部漁業署爭取規畫費300萬元，計畫將苑港漁港及周邊整體朝觀光發展，同時立委陳超明也向交通部公路總局爭...

新竹市政府前廣場噴水設施夯 假日可戲水白天到黑夜

新竹市政府府前廣場噴水設施暑假開放戲水大獲好評，市府今天指出，因應各級學校陸續開學將調整噴水設施開放戲水時段，9月4日起...

颱風海葵逼近 新竹市國際風箏節宣布延期至9、10日舉行

依據交通部中央氣象局最新資訊，海葵颱風持續增強並接近台灣北部海面，預計今日發布海上颱風警報，將在本周末影響北台灣最為劇烈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦