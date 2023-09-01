1樓玻璃藏「S」密碼 新竹國小百齡樓古蹟將全面修復

文化部推出歷史與文化資產維護發展計畫第五期，新竹市共12案獲核定補助，總經費2.2億元。文化部長史哲今天下午到竹市訪視「國定古蹟進士第」及「市定古蹟新竹國小百齡樓」，其中新竹國小百齡樓充滿歷史遺跡，保留曾存放教育敕語的奉安箱，還有二戰遺留迄今刻有S字樣的玻璃，都是特殊文史印記，建物預計明年展開修復。

史哲說，新竹古稱「竹塹」，共73處古蹟歷史建築文化資產，全國108處國定古蹟即有5處在新竹市，包括新竹火車站、新竹州廳、進士第、竹塹城迎曦門、鄭用錫墓，密度為全台第5高。此次文化部歷史五期計畫，竹市12案獲文化部核定補助共1.2億元。

文化部今天下午安排史哲、文資局長陳濟民等人首站前往新竹市北門街的國定古蹟「進士第」，進士第所有權人代表鄭武恩也陪同；其為「開臺進士」鄭用錫1838年建造的宅第，文化部歷年補助修復工程包含彩繪修復計畫等共補助6778萬元，文化部與新竹市也將與所有權人持續溝通協調，期盼打開這座百年古蹟，供民眾導覽參觀。

史哲表示，進士第目前的建築樣貌得以看見時間的刻痕，彩繪完成後的面貌，可望帶領大家走向未來。強調「補助不分黨派、縣市，只要地方有心，文化部一定支持」。

第2站前往2017年登錄為市定古蹟的新竹國小百齡樓，該校可追溯創立於1896年的「新竹國語傳習所」，是新竹地區於日治時期最早專供台人子弟就讀的學校，1945年因戰爭炸彈命中校舍損毀嚴重，新竹國小迄今有126年歷史，是新竹市最老的學校。

文化部本次「歷史五期」補助新竹國小百齡樓修復工程4125萬元，新竹市籌措配合款3375萬元，並將額外編列約3447萬元作為教學設施設備經費，合計投入約1.1億元。預計明年初招標修復屋頂屋面及屋價、外牆、室內空間及地坪門窗等，2025年完工。

校方指出，百齡樓為1937年興建迄今，為現存少數能夠見證日治時期至光復後新竹國小教育的建築物，門面屬山牆式建築，牆壁使用糖、糯米、貝殼屑來粉牆非常堅硬，門窗則用柚木材質做框，美觀耐久，二樓中間還有一座奉安室，是昔日存放明治天皇頒布的教育敕語謄本之處，用鑰匙開啟的奉安箱迄今仍保存良好。

在新竹國小校長胡如茵的解說下，一行人走訪百齡樓了解各處歷史遺跡與建築特色，包含歷經二戰轟炸彈痕斑斑的牆面、一樓處室玻璃還可見到多處玻璃表面刻有「S」字樣，都讓人充滿好奇。