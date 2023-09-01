「飢餓遊戲」許孟哲世客博與民相見 海葵颱風攪局確定延期

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聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
世界客家博覽會「飢客任務」確定延期舉行。圖/觀旅局提供
世界客家博覽會「飢客任務」確定延期舉行。圖/觀旅局提供

2023世界客家博覽會熱鬧進行中，桃園市觀光旅遊局與知名綜藝節目「飢餓遊戲」推出「飢客任務」活動，由主持人王仁甫、孫協志、許孟哲、豆花妹及峮峮輪流擔任一日關主，與民眾互動同樂。活動明天原定由許擔任關主，但由於海葵颱風攪局，確定延到9月17日舉行。

觀光旅遊局長周柏吟表示，「飢客任務-尋找主持人」為世客博活動創意集客環節，以實境節目的IP品牌吸引民眾、粉絲前來互動觀展，主打節目主持群王仁甫、孫協志、許孟哲、蔡黃汝(豆花妹)及吳函峮(峮峮)擔任一日關主與民眾互動並進行闖關遊戲。王仁甫、孫協志已於8月25、27日擔任關主，許孟哲原定明天上場，現在確定延到17日與大家見面，豆花妹)與峮峮則分別在9月23日、10月14日跟大家見面。

觀旅局表示，「飢客任務」是以世客博為主題結合電子集章的特別實境企劃，結合角色IP設計不同闖關遊戲關卡，融入桃園或客家相關的吃喝玩樂，邀請民眾前來解謎，闖關成功即可獲得抽獎機會及主持人屬賀卡，抽獎獎品內容包含台北諾富特華航桃園機場飯店住宿券及餐卷、全家便利商店禮物卡500元及LINE Points 點數500點，詳情可至臉書「樂遊桃園」查詢；飢客任務活動

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