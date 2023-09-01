竹北大潮淹上岸…秘境海灘成「爛泥灘」 海葵颱風來襲恐全村泡水

新竹縣竹北市沿海傳出因大潮出現海水倒灌情況，熱門景點尚海灘更積水成爛泥灘，當地居民表示這次大潮水位特別高，已經淹進岸上200公尺，危及住宅及漁塭、農田，就怕颱風海葵若來襲，恐怕上演全村泡在水裡的慘況。

尚義里長曾福表示，當地地勢低窪，村落又離海岸線靠近，但近年每逢初一、十五潮差都特別高，海岸線不斷被侵蝕，這次適逢大潮，更是直接淹進岸上，讓居民十分恐慌，認為除了自然因素，還有海岸線缺乏整治造成。

曾福指出，雖然海水目前尚未淹進村內，不過不少居民已經開始擔心颱風若來襲，尤其西北颱影響更深，恐怕會讓大雨宣洩不及，加上海水倒灌而造成淹水災情，因為當地沿海5月份才因519豪雨淹到水深及腰，造成居民不小財產損失。

曾福認為，因當地是天然海岸線，沒有海堤阻隔，建議有關單位是否能沿海岸線加蓋堤壩或與自行車道結合興建路堤，兼具防風防波功能也能促進當地觀光發展。