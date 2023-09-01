西濱增設苑港漁港休息站有譜 公路總局辦委外設計中

苗栗縣政府今年向農業部漁業署爭取規畫費300萬元，計畫將苑港漁港及周邊整體朝觀光發展，同時立委陳超明也向交通部公路總局爭取將苑裡苑港漁港納編為西濱快速道路休息站；陳超明服務處今天指出，周一已接獲公路總局公文，表明目前正辦理委外招商設計中。

陳超明在臉書感性的說，都說苑裡苑港漁港美，但不知它的交通地理位置更是優極佳。其實一下苑港交流道就已經進入擁有彩虹橋的無敵海景，即便是坐在堤防上磕一碗泡麵，配下的卻是一整個湛藍無邊的海天景色。

因此在歷經多年、多場會勘會議的爭取後，終於得到公總的認同，正式將苑裡苑港漁港納編為西濱快休息站，目前正辦理招商及委外設計的相關工作。

未來，這將會是第一個可以容納任何大小型車種，且提供親子公園及周邊步行可及的濱海生態、藝術多項功能元素的休息站，也期許能帶動苑裡毗鄰鄉鎮里鄰的產業發展，更希望能吸引少年家返鄉就業。

縣政府農業處則表示，今年向農業部爭取龍鳳漁港魚貨直銷中心新建等工程等共5.4億元，以及通霄漁港增設整補場興建經費約3000萬元；苑港漁港及周邊整體發展規畫費300萬元、白沙屯漁港改善轉型優化計畫200萬元規畫費，日前均獲陳吉仲部長允諾同意補助。