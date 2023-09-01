快訊

不甩私生子傳聞！ 劉嘉玲突公開梁朝偉私下一面 威尼斯甜放閃

影／曾用3字侮辱蔡英文？郭台銘：媒體都不喜歡我

勞工分紅將創高！新制勞退前七月大賺4136億元 平均分紅逾3.3萬

新竹市政府前廣場噴水設施夯 假日可戲水白天到黑夜

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府府前廣場噴水設施暑假開放戲水大獲好評。圖／竹市府提供
新竹市政府府前廣場噴水設施暑假開放戲水大獲好評。圖／竹市府提供

新竹市政府府前廣場噴水設施暑假開放戲水大獲好評，市府今天指出，因應各級學校陸續開學將調整噴水設施開放戲水時段，9月4日起至10月1日止，平時上班日（含補班日）下午不開啟噴水設施，例假日或國定假日的下午3時至晚上7時將連續噴水4小時不間斷，歡迎大小朋友假日來暢玩戲水。

市長高虹安表示，今年7月1日起是疫情過後府前廣場首次開放戲水，獲得民眾熱情回響，例假日平均每日有220人次戲水，是親子們夏日消暑的好去處。

行政處長吳皇昇表示，為維護府前廣場水設施正常運作，平時上班日周一至周五，每天早上8點、中午12點各噴水15分鐘，但不開放民眾戲水。喜歡玩水的大小朋友，請把握例假日、國定假日開放時間，今年噴水設施將持續開放戲水至中秋連假後10月1日。

高虹安說，歡迎家長們帶小孩來戲水放電之餘，還可以順遊舊城區品嘗竹市在地美食，陪伴孩子們共度難忘的歡樂時光。

高虹安 國定假日 疫情

延伸閱讀

徜徉水上活動 沖繩北谷町邀旅客享受沁涼之夏

新北四大超夯河濱免費戲水區 9月起假日限定

旗津海水浴場出現不明油汙 戲水遊客黏黑沙罵：高雄很爛

23歲男划SUP落水滅頂亡 專業教練揪關鍵「沒套生命線」

相關新聞

新竹市政府前廣場噴水設施夯 假日可戲水白天到黑夜

新竹市政府府前廣場噴水設施暑假開放戲水大獲好評，市府今天指出，因應各級學校陸續開學將調整噴水設施開放戲水時段，9月4日起...

颱風海葵逼近 新竹市國際風箏節宣布延期至9、10日舉行

依據交通部中央氣象局最新資訊，海葵颱風持續增強並接近台灣北部海面，預計今日發布海上颱風警報，將在本周末影響北台灣最為劇烈...

1周緊急停水4次 八德人罵聲連連

桃園市八德區介壽路長期施作捷運綠線工程，周邊還有多處汙水下水道接管工程在推展，不僅影響交通甚鉅，上周還發生水管破裂緊急停...

反龍科擴建 居民高喊反迫遷

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫引發居民抗爭，地方組自救會昨天拉布條喊口號「反對家園迫遷」，藍綠民代都到...

農水署將發函 峨眉湖禁止水上活動 違者開罰

新竹縣峨眉鄉峨眉湖上周發生23歲男子未著救生衣且未繫腳繩，玩立式划槳（SUP）溺水身亡意外。負責管理水域的農田水利署苗栗...

石虎大型創作望鄉 客家文學花園將保留留

苗栗縣籌建多年的「客家文學花園」在完成2期工程後，今年中配合浪漫台3線藝術季首度對外開放，藝術季8月底落幕，但客家文學花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦