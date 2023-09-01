新竹市政府前廣場噴水設施夯 假日可戲水白天到黑夜

新竹市政府府前廣場噴水設施暑假開放戲水大獲好評，市府今天指出，因應各級學校陸續開學將調整噴水設施開放戲水時段，9月4日起至10月1日止，平時上班日（含補班日）下午不開啟噴水設施，例假日或國定假日的下午3時至晚上7時將連續噴水4小時不間斷，歡迎大小朋友假日來暢玩戲水。

市長高虹安表示，今年7月1日起是疫情過後府前廣場首次開放戲水，獲得民眾熱情回響，例假日平均每日有220人次戲水，是親子們夏日消暑的好去處。

行政處長吳皇昇表示，為維護府前廣場水設施正常運作，平時上班日周一至周五，每天早上8點、中午12點各噴水15分鐘，但不開放民眾戲水。喜歡玩水的大小朋友，請把握例假日、國定假日開放時間，今年噴水設施將持續開放戲水至中秋連假後10月1日。

高虹安說，歡迎家長們帶小孩來戲水放電之餘，還可以順遊舊城區品嘗竹市在地美食，陪伴孩子們共度難忘的歡樂時光。