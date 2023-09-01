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颱風海葵逼近 新竹市國際風箏節宣布延期至9、10日舉行
依據交通部中央氣象局最新資訊，海葵颱風持續增強並接近台灣北部海面，預計今日發布海上颱風警報，將在本周末影響北台灣最為劇烈。新竹市政府基於安全考量，今天宣布原定明後天9月2日至3日舉行的「2023新竹市國際風箏節」活動，將順延至下周末9月9日至10日於新竹漁港風箏賽場原地舉辦。
產發處指出，因活動場地新竹漁港靠近海邊，承受天氣風險較其他場域大，為帶給全台國人一個安全的風箏節，原訂本周末舉行的風箏節活動，將順延至下周六、日舉辦，活動內容也將配合調整，屆時歡迎大家前往參加。
2023新竹市國際風箏節主題為「海想來」，邀集6國、15個國際風箏團隊帶來風箏秀，屆時將展演新加坡魚尾獅、瑞士牛、泰國HAYAK等各國特色風箏，還有馬來西亞與日本團隊帶來全球最大30公尺的鯨魚風箏。
產發處提醒，活動延期訊息已公告於2023新竹市國際風箏節官網http://www.hc-kite.com/ 及新竹市國際風箏節臉書粉絲專頁https://reurl.cc/b9Qonr，請民眾持續關注最新訊息。
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