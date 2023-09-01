石虎大型創作望鄉 客家文學花園將保留留

苗栗縣籌建多年的「客家文學花園」在完成2期工程後，今年中配合浪漫台3線藝術季首度對外開放，藝術季8月底落幕，但客家文學花園內以石虎為造型大型展件「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放。苗栗縣政府正爭取第三期近3億元工程費並辦理規畫，盼中央補助早日完成園區。

今年浪漫台3線藝術季「花啦嗶啵」在苗栗縣6個鄉鎮設置8處展區，其中公館鄉的客家文學花園是最大展區，展出多件國內外藝術家的戶外及室內創作，最近隨藝術季結束陸續撤展，但台灣藝術家廖建忠大型戶外創作「望鄉」將保留。

「望鄉」以不繡鋼、夜光漆製作，展現石虎回頭望向遠山棲地的模樣，傳達關心石虎生存及生態環境面臨危機的省思與呼喚，夜間在燈光襯托下，還會散發淡綠的夜光色澤，別有一番風情。

苗栗縣文化觀光局指出，未來園區將續對外開放，時間為周一至周日上午9點到下午5點，園區面積近20公頃，歡迎遊客來走走，不過遊客服務中心內部已無展覽未開放，但提供公廁服務。

文觀局觀光發展科表示，園區第三期將延續先前公設與生態滯洪池的改造基礎，以自然荒野手法，打造兼具人文、自然景觀的客家文化特色「荒野花園」。