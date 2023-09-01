農水署將發函 峨眉湖禁止水上活動 違者開罰

新竹縣峨眉鄉峨眉湖上周發生23歲男子未著救生衣且未繫腳繩，玩立式划槳（SUP）溺水身亡意外。負責管理水域的農田水利署苗栗管理處昨表示，將發函經營水上活動的民間業者不得再招攬生意，違者開罰。竹縣府也重申，峨眉湖屬公告危險水域，不得從事未經申請許可的水域活動。

農水署苗管處表示，峨眉湖為大埔水庫庫區，岸邊設有禁止戲水告示，僅允許峨眉鄉公所委外經營觀光遊湖船，卻有民間業者以SUP為噱頭，在上游流域私營水上活動，實際違法又危及生命安全。

據了解，SUP業者多透過網路宣傳，提供SUP滑水板租借、教練課程，還有拍照服務及包套行程。

苗管處指出，將主動派員加強巡視水域周邊阻止遊客下水，並加強宣導水域活動危險性，同時發函違法水上活動業者不得再從事水域遊憩活動，以維護水庫安全，否則依水利法裁罰。

縣府交旅處指出，依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，峨眉湖為新竹縣公告危險水域遊憩活動禁止區域之一，禁止任何水域遊憩活動。