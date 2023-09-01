聽新聞
test
0:00 / 0:00
農水署將發函 峨眉湖禁止水上活動 違者開罰
新竹縣峨眉鄉峨眉湖上周發生23歲男子未著救生衣且未繫腳繩，玩立式划槳（SUP）溺水身亡意外。負責管理水域的農田水利署苗栗管理處昨表示，將發函經營水上活動的民間業者不得再招攬生意，違者開罰。竹縣府也重申，峨眉湖屬公告危險水域，不得從事未經申請許可的水域活動。
農水署苗管處表示，峨眉湖為大埔水庫庫區，岸邊設有禁止戲水告示，僅允許峨眉鄉公所委外經營觀光遊湖船，卻有民間業者以SUP為噱頭，在上游流域私營水上活動，實際違法又危及生命安全。
據了解，SUP業者多透過網路宣傳，提供SUP滑水板租借、教練課程，還有拍照服務及包套行程。
苗管處指出，將主動派員加強巡視水域周邊阻止遊客下水，並加強宣導水域活動危險性，同時發函違法水上活動業者不得再從事水域遊憩活動，以維護水庫安全，否則依水利法裁罰。
縣府交旅處指出，依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，峨眉湖為新竹縣公告危險水域遊憩活動禁止區域之一，禁止任何水域遊憩活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言