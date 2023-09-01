反龍科擴建 居民高喊反迫遷

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫引發居民抗爭，地方組自救會昨天拉布條喊口號「反對家園迫遷」，藍綠民代都到場聲援。自救會長張乃元說，居民並無反對經濟發展和產業繁榮，但為保障生存基本權益不被損害，將在12日走上凱道陳情，向蔡總統表達「微弱聲音」。

竹科管理局昨回應，科管局尊重居民意見，會審慎評估徵收範圍是否有調整方案，也將在評估後與參與徵案相關單位協商，強調最終會做出符合居民要求及產業需求的方案。

行政院推動竹科龍潭園區第3期擴建計畫徵收159公頃土地，其中88%徵收私人土地，影響160多戶、約3000多人。該案7月間第一次辦公聽會，即引發居民反對迫遷，並要求縮小龍科擴建範圍。

八德里長葉來旺說，龍科擴建促進經濟發展，里民不反對，但必須安頓好居民，王姓老兵在此辛苦買了1間房子，面臨搬遷該何去從？90歲甘姓老婦也無奈一聽到要搬遷，吃不下飯、晚上睡不著。

張乃元表示，地方長輩、居民在公聽會一聽到徵收，生活惶惶不安，希望政府可以聽到小老百姓保護家園、土地和生活的訴求，基本生存權益應該要受到保障、不被損害。

國民黨立委呂玉玲、市議員劉熒隆及徐玉樹、民進黨市議員張肇良均到場聲援相挺。呂玉玲表示，居民的心聲就是告訴政府不要強迫徵收用地，她要求國科會針對龍科三期擴大重新評估用地範圍，找出雙贏的選項，避開住宅區，不要官逼民反爭議不斷。